Schulen im Hamburger Westen vernetzen sich für mehr Diversität

Am 17. März 2026 fand am Marion Dönhoff Gymnasium ein Vernetzungstreffen zum Thema Diversität statt. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus mehreren Schulen des Hamburger Westens kamen zusammen, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

Neben der gastgebenden Schule nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter des Christianeum, des Lise Meitner Gymnasium, der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule sowie des Gymnasium Blankenese teil. Eingeladen waren vor allem die Diversity-AGs der Schulen und ihre betreuenden Lehrkräfte. Ziel des Treffens war es, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam Ideen für eine vielfältigere und diskriminierungsfreie Schulkultur zu entwickeln.

Nach einer ersten Kennenlernphase tauschten die Teilnehmenden sogenannte „Best-Practice“-Ideen aus – also erfolgreiche Projekte und Ansätze aus ihren Schulen. Anschließend arbeiteten sie in Workshops zu den Themen Queerfeindlichkeit und sexuelle Vielfalt sowie Sexismus und Feminismus. In diesen Arbeitsphasen diskutierten die Schülerinnen und Schüler Herausforderungen im Schulalltag und entwickelten gemeinsam Lösungsansätze.

Im weiteren Verlauf des Treffens wurden sowohl schulübergreifend als auch innerhalb der einzelnen Schulen konkrete Projekte geplant. Viele Teilnehmende beschrieben den Tag als inspirierend und betonten, wie wichtig der Austausch zwischen verschiedenen Schulen sei. Besonders positiv hervorgehoben wurden die offene Atmosphäre, die Möglichkeit zu ehrlichen Gesprächen und die Motivation, sich weiterhin aktiv für Diversität und Gleichberechtigung einzusetzen.

Frauke Wappler vom Marion Dönhoff Gymnasium sagt: „Das Treffen zeigt, wie groß das Interesse an Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung im Hamburger Westen ist. Die Beteiligten hoffen, dass dieses Netzwerk auch in Zukunft weiter wächst und neue gemeinsame Projekte entstehen.“