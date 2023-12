„Schwarzer Oktober“ – Robert Brack liest in Ottensen

Die junge Kommunistin Klara Schindler macht sich in dem Buch „Schwarzer Oktober“ des Ottenser Autors auf die Suche nach einem mysteriösen Messerstecher, der es offenbar auf ihre Freunde abgesehen hat. Robert Brack lebt seit 1981 in Hamburg und wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. So erhielt er beispielsweise zweimal den Marlowe-Preis der Raymond-Chandler-Gesellschaft und 1996 den Deutschen Krimi-Preis für seinen Roman „Das Gangsterbüro“. Brack liest im Rahmen des Jubiläumsprogramms „125 Jahre Kreuzkirche“ der Tabita-Kirchengemeinde. Im Anschluss gibt es Snacks und Getränke.

Weitere Informationen

Fr., 15. Dezember, 19 Uhr

Kreuzkirche Ottensen, Hohenzollernring 78a, Ottensen