ASB Second Hand Laden eröffnet

Am 20. Oktober wird vormittags der Second Hand Laden „Zweimal Schick“ in der Halle 15 feierlich eröffnet. Den richtigen Rahmen dafür bietet der zeitgleich stattfindende Frühschoppen. Das ehrenamtliche Team des Ladens freut sich auf interessierte Besucherinnen und Besucher. „Zweimal Schick“ bietet zukünftig gut erhaltene Mode zu kleinen Preisen an. Das Geschäft setzt sich bewusst von der örtlichen Kleiderkammer ab, in dem es eine freundliche Ladenatmosphäre schafft. Die eingenommenen Spenden dienen sozialen Projekten des ASB Hamburg-Mitte. Die Öffnungszeiten sind vorerst donnerstags von 14 bis 17 Uhr.

Frühschoppen mit „The Mighty Rollers“

Und wo man schonmal da ist, kann man auch gleich den Frühschoppen genießen. Mit einem Frühstücksbuffet, guter Gesellschaft und Livemusik lässt es sich hier gut in den Sonntag starten. Musikalisch untermalt wird die Veranstaltung durch „The Mighty Rollers“. Das Trio mit Rico Bowen verbindet die schlichte Akustikgitarre, die tiefen, satten Töne des Kontrabasses und den lebendigen Beat des Schlagzeugs zu einem unwiderstehlichen Klangteppich. Von sanftem Pop über mitreißenden Folk bis hin zu einem Hauch Soul kreieren „The Mighty Rollers“ eine einzigartige Mischung aus unterschiedlichen Stilen.

Das Frühstücksbuffet bietet unter anderem frische Brötchen und Croissants, verschiedene Brotsorten und frisches Obst – samt Käse, Wurst und süßen Aufstrichen. Außerdem werden Joghurt und Müsli, Rührei und gekochte Eier sowie Kaffee, Tee und diverse Säfte gereicht. Hierfür wird eine Spende von 10 Euro erbeten – für Bier und Wein 3 Euro.

Zeit und Ort

Frühschoppen

Sonntag, 20. Oktober

10.30 Uhr bis 14.30 Uhr

Suurheid 20

Rissen

Der Eintritt ist frei und die Halle wird beheizt sein.

Verkehrshinweis

Die Parkplätze entlang der Halle stehen während der Veranstaltung kostenfrei zur Verfügung. Fahrradständer sind ausreichend vorhanden. Die Linie 1 des HVV hält direkt bei der Halle 15 (Haltestelle Asklepios Westklinikum Ost).