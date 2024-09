„Altonaer Senior*innentage“ – Mobil im Alter

Um 10 Uhr eröffnen die Vorsitzende des Bezirkssenior*innenbeirats (BSB), Sabine Illing sowie die Fachamtsleiterin für Sozialraummanagement in Altona, Helga Stödter-Erbe, die „Altonaer Senior*innentage“. Anschließend führt der Verkehrsexperte Jacqueline Maaß (Institut für Verkehrstechnik und Logistik der Technischen Universität Hamburg) in ein Thema ein, das zukünftig viele Menschen bewegen wird. In doppeltem Sinn. Der Vortrag trägt den Titel „Unterwegs ohne Fahrer? – Die Zukunft des Nahverkehrs“.

Alles ist in Bewegung beim „Senior*innentag“

Das weitere Programmangebot widmet sich ebenfalls dem Thema „Mobilität“. Es wird einen Kurz-Dialog der AG Verkehr des SB mit dem Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC), der Polizei, dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und dem Hamburger Verkehrsbund (hvv) geben. Darüber hinaus bietet Conny Prinz vom Bahrenfelder Turnverein (BTV) einen Bewegungs-Workshop an. Zum Bereich ÖPNV Hamburger wird es ein Mobilitätstraining geben. Dieses führt der hvv gemeinsam mit den Institutionen rehability und Convenit vor Ort durch.

Ab auf die Elbe

Am 12. September geht es dann im Rahmen der Altonaer Thementage auf die Elbe. Auf dem Programm steht wieder die traditionelle Schifffahrt. Der BSB lädt von 10.45 bis 13 Uhr auf die barrierefreie „MS La Paloma“ ein und informiert über seine Arbeit. Um 11 Uhr heißt es an den Landungsbrücken 8-10 „Leinen los!“. Die Fahrt geht zunächst elbwärts nach Blankenese und dann zur Hafencity mit Blick auf die Containerterminals, Köhlbrandbrücke und Elbphilharmonie.

Hintergrund

Der Beirat vertritt die Interessen der Generation 60+ in der Öffentlichkeit und gegenüber Politik sowie Verwaltung. Seine Anregungen zur Verbesserung der Lebensqualität Älterer werden vom Bezirksamt und den Ausschüssen der Bezirksversammlung aufgenommen und geprüft. Die ehrenamtlichen BSB-Mitglieder wurden von der Seniorendelegiertenversammlung für vier Jahre gewählt oder vom Beirat benannt. Die Grundlage für diese Mitgestaltung bietet das Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz.

Zeit und Ort

11. September, ab 11 Uhr

Bürgerhaus Bornheide

Bornheide 76

12. September, ab 10.45 Uhr

Landungsbrücken 8-10

Der Kostenbeitrag für die Fahrt liegt bei 14 Euro. Karten können unter 040 31 79 09 23 vorbestellt oder am 11. September am BSB-Stand im Bürgerhaus Bornheide gekauft werden. Verzehr auf dem Schiff ist selbst zu zahlen.



Weitere Informationen finden Sie auch unter: Altonaer Senior*innentage 2024 (hamburg.de)