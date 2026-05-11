Sommerfestival im Loki-Schmidt-Garten

Festivalfeeling im grünen Garten: Auch 2026 wird wieder das weiße Zelt des Zirkus Zartinka im Loki-Schmidt-Garten stehen. Nach dem großen Erfolg im Premieren-Jahr 2025 lädt der Loki-Schmidt-Garten auch in 2026 wieder im Rahmen seines Sommerfestivals dazu ein, Kunst und Kultur mitten im Grünen zu genießen und sich in verschiedensten Formaten von Thementagen zur Biodiversität über Workshops und Podiumsdiskussionen bis hin zu Dialoglaboren mit den Themen botanische Vielfalt und Naturschutz auseinander zu setzen.

Gartendirektor Prof. Begerow: „Wir freuen uns sehr, nach dem erfolgreichen Start im letztem Jahr, auch diesen Sommer wieder das Sommerfestival im Botanischen Garten zu haben. Dieses Jahr haben wir bei unseren Herzensthemen Biodiversität und Nachhaltigkeit mehr ins Programm genommen: Von einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der BUKEA bis hin zu handfesten Praxis-Workshops wird es mehr und verschiedene Veranstaltungen geben. Das kulturell geprägte Wochenend-Programm bietet gleichzeitig die Gelegenheit, Kunst und Kultur an diesem ganz besonderen Ort und auf dieser sehr besonderen Bühne zu erleben. Die erfolgreiche Kooperation mit dem Zirkus Zartinka ist für uns damit auch die Möglichkeit, den Garten noch mal ganz neu als Ort der Bildung und der Begegnung zu präsentieren.“

Naturthemen beim Sommerfestival:

Internationaler Tag der Biodiversität mit einem bunten Info- und Mitmachprogramm

Fr., 22. Mai, 14 bis 18 Uhr

Podiumsdiskussion: „Biodiversität – was tut die Stadt Hamburg“

Fr., 22. Mai, 18 bis 19.30 Uhr

Hands-on Workshop: „Moore im Topf? Nachhaltige Alternativen zu Torf“

Do., 28. Mai, 17.15 bis 19 Uhr

Pflanzenbörse des Loki-Schmidt-Garten

Sa., 30. Mai, 9 bis 14 Uhr

Dialoglabor von „Natürlich Hamburg!“ zum Thema „Wildstauden“

Di., 2. Juni, 9 bis 16 Uhr

Hands-on Workshop: „Ein Tütchen voller Fragen: Was in unserem Saatgut steckt“

Do., 4. Juni, 17.15 bis 19 Uhr

Kulturprogramm beim Sommerfestival:

Thalia Theater Gastspiel: Ole allein zu Haus. Liederabend von und mit Julian Greis und Arne Bischoff

Sa., 23. Mai, 19 Uhr

Lesung: Loki macht Mut. Mit dem Autor Lothar Frenz

So., 24. Mai, 17 Uhr

Zartinka: Zirkusshow „Com-forth! Zone” des Jugendensembles

Sa., 30. Mai, 15 und 19 Uhr

So., 31. Mai, 17 Uhr

Zartinka: Zirkusschow „Träumchen“ des Mini-Ensembles

Fr., 5. Juni, 17 Uhr

Konzertabend: „Klänge aus der Stille“ mit Pianist Thomas Lambrich & Gästen

Sa., 6. Juni, 19 Uhr

Tanzperformance: Ensemble „Sol Mexicano“ mit traditionellen mexikanischen Tänzen

So., 7. Juni, 16 Uhr

Zartinka: Zirkusshow „Mensch Kinners“ des Kinderensembles

Sa., 13. Juni, 15 Uhr und So., 14. Juni, 15 Uhr

Das vollständige Programm, detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Tickets finden Sie unter https://www.botanischer-garten.uni-hamburg.de/veranstaltungen/zelt-festival.html