Stadtradeln in Wedel

Die Stadt Wedel ist erneut beim „Stadtradeln“ und will so für mehr Nachhaltigkeit im Verkehrs werben. Für 21 Tage sollen möglichst viele Alltagswege mit dem Rad erledigt werden. Die Koordination übernimmt auch in diesem Jahr Wedel Marketing mit Unterstützung des ADFC (Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) Wedel und der Stadtsparkasse Wedel als erneutem Sponsor. Mitmachen ist ganz einfach.

Zur Kampagne „Stadtradeln“

Seit 2008 lädt die Kampagne „Stadtradeln“ Vertreter aus Politik und Bevölkerung dazu ein, in ihren Kommunen auf das Fahrrad (um)zusteigen. Die Kampagne findet vom 29. Mai bis zum 18. Juni statt. Die teilnehmende Kommunen wählen in diesem Zeitraum dann 21 aufeinanderfolgende Tage für ihre Beteiligung aus. Zum Schluss werden die geradelten Kilometer gezählt und die besten Kommunen in drei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

Auftakt mit astronomischer Tour

Zum Auftakt am Dienstag, 30. Mai, greift die Stadt Wedel gleich nach den Sternen. Das Wedel Marketing organisiert eine rund zehn Kilometer lange Tour am Planetenlehrpfad, entlang des Deichs bis zum Neptun und zurück. Geplant ist eine kleine gemeinsame Tour mit Veit Krasnicki (Mobilitätsmanager/Stadt Wedel), den Vertreterinnen des Regionalpark Wedeler Au und Dr. Stephan Bakan, der auch in diesem Jahr die Planetenlehrpfad-Führungen übernimmt.

Auf der rund 90 Minuten dauernden Radtour können sich die Teilnehmenden auf faszinierende Infos zu unserem Sonnensystem freuen. Gleichzeitig werden die von Wedel Marketing neu gestalteten Info-Tafeln des Planetenlehrpfads mit dieser offiziellen Tour eingeweiht.

Treffpunkt ist die „Sonne“ an der Deichstraße mit Startzeit 17.30 Uhr. Auf dem Rückweg wird am Fährmannssand Halt gemacht um den Abend bei einem kleinen Picknick (mit Selbstversorgung) ausklingenzulassen. Teilnehmende, die zum Start um 17.30 Uhr nicht dabei sein können, haben auch die Möglichkeit um 19 Uhr am Fährmannssand dazuzustoßen.

Ob Wedel erneut die Bestmarke knackt?

Im vergangenen Jahr haben die Wedelerinnen und Wedeler mit 103.688 erradelten Kilometern circa 16 Tonnen CO2 vermieden. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge die 100.000 Kilometer-Marke zu knacken und mit der Planetenlehrpfad-Auftakt-Tour gleich zum Beginn des Stadtradeln neue Radfahr-Begeisterte zu mobilisieren“, so Alexander Fröschke von Wedel Marketing. Auch der ADFC Wedel bietet weitere attraktive Touren an, die zum Gesamtergebnis beitragen werden.

Und so machen Sie mit

• Unter www.stadtradeln.de/wedel können sich alle Teilnehmenden registrieren, einem bereits vorhandenen Team ihrer Kommune beitreten oder ein eigenes Team gründen. Eine Person, die ein Team neu gründet, ist automatisch Team-Captain.

• „Teamlos“ radeln geht nicht, denn Klimaschutz und Radförderung sind Teamarbeit – aber schon zwei Personen sind ein Team! Alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten werden, das es in jeder Kommune gibt. Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder gefunden hat (entscheidend sind km-Einträge), rutscht automatisch ins Offene Team der Kommune.

• Ihre gefahrenen Kilometer tragen Sie auf der Website in Ihr km-Buch oder Sie verwenden dafür die Stadtradeln-App und lassen die Kilometer direkt bei der Fahrt tracken.

Weitere Informationen auch zu den angebotenen Touren finden Sie auf: www.stadtradeln.de/wedel.