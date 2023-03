Stadtranderholung – Freie Plätze

Für Kinder, die in den Sommerferien in Wedel bleiben, ist in der vierten und in der fünften Ferienwoche das Ferienangebot „Stadtranderholung“ (STRE) buchbar. Die STRE dauert in beiden Zeiträumen jeweils fünf Tage. Die Ferienfreizeit findet im Kinder- und Jugendzentrum Wedel statt.

Kinder aus Wedel können Zuschuss für Stadtranderholung erhalten

Vom 7. bis 11. August und vom 14. bis 18. August 2023 erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm, das sie selbst mitgestalten können. Täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr können je 25 Kinder im Alter zwischen 8 und 11 Jahren betreut werden. Das Mittagessen ist inklusive. Der Preis für die Stadtranderholung beträgt 71 Euro pro Woche. Kinder aus Wedel können einen Zuschuss beantragen. Preise für das Wedeler Umland erfahren Interessierte auf Anfrage.

Hinweise zur Anmeldung

Die Anmeldung für die Stadtranderholung ist bis zum 20. April 2023 möglich.

Die Anmeldung ist online verfügbar. Das Voranmeldeformular finden Sie unter diesem Link.