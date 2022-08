Zehn Jahre Stadtteilschule Rissen

Im Jahr 2011 als Ableger der Stadtteilschule (STS) Blankenese ins Leben gerufen, hatte die STS Rissen schon im ersten Jahr so viele Anmeldungen, dass sie bereits 2012 einen eigenen Schulstandort bilden konnte.

Bald begann die Planung des Neubaus, der 2017 fertiggestellt und bezogen wurde. Die Zeit des Lernens in Containern war damit beendet. So war der Grundstein für den baldigen Erfolg gelegt.

Mit Profilklassen, Herausforderungstouren, wie auch besondere Berufsorientierungen durch die Start-ups (Schülerfirmen), hat sich die Schule viele Alleinstellungsmerkmale erarbeitet. So gibt es in allen Stufen besondere Angebote für die Schülerinnen und Schüler.

Stadtteilschule Rissen – eine Erfolgsgeschichte

Für das Konzept der Start-ups erhielt die STS Rissen 2015 den Hamburger Bildungspreis. Seit 2016 trägt die STS den Titel „Schule ohne Rassismus“. 2020 folgte das Siegel „Klimaschule“.

Im Schuljahr 2016/17 startete der erste Jahrgang in das erste Semester der Oberstufe, 2019 verließ der erste Abschlussjahrgang die STS Rissen mit dem Abitur. Inzwischen besuchen 720 Schülerinnen und Schüler die STS Rissen. Achtzig Beschäftige arbeiten hier. Im Zuge des Zusammenwachsens als Schulcampus ist ein gemeinsames Oberstufengebäude mit dem Gymnasium Rissen geplant.

Jubiläumsfeier im August

Um das zehnjährige Jubiläum zu feiern, lädt die Schulleitung alle Interessierten am 25. August 2022 ab 16 Uhr zu einem bunten Bühnenprogramm, Spielen und kulinarischen Angeboten auf dem Schulcampus in Rissen ein. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.stadtteilschule-rissen.de oder auf Instagram (sts.rissen).