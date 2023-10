So feiert Hamburg den Tag der Deutschen Einheit

Die Feierlichkeiten finden am 2. und 3. Oktober rund um die Alster statt. Es gibt einen bunten Mix, der sich an alle Hamburger und Gäste richtet.

Die Orte der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit

Die Ländermeile

Die Ländermeile entlang der Mönckebergstraße zeigt, was die deutschen Bundesländer einzigartig macht – von Menschen und Landschaften über Institutionen aus Kultur, Wissenschaft und Politik bis zu gastronomischen und musikalischen Angeboten.

Young Future Lab

Auf dem Gänsemarkt geht es um Zukunftstechnologien mit Fokus auf die Umwelt. Vorgestellt werden hier Initiativen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Mit dabei sind unter anderem die Hamburger Stiftungstage, die Landeszentrale für politische Bildung sowie Seed. Die Veranstaltungen richten sich an junge Menschen zwischen 14 und 30 Jahren.

Deutschlands Tor zur Welt

Über 100 konsularische Vertretungen sind in Hamburg präsent, dazu kommt eine große Zahl internationaler Einrichtungen. Sie stellen sich am Gerhart-Hauptmann-Platz vor. Mit dabei sind der Hafen, internationale Kulturvereine, der Pakt für Solidarität und Zukunft zwischen Hamburg und Kiew, die Europa-Union, der Info-Point Europa, das English Theatre und andere.

Live-Unterhaltung für Flaneure

Die Nacht der Einheit am 2. Oktober bietet Live-Entertainment aus Musik und Kultur an der Binnenalster und darüber hinaus. Von den Bühnen der Stadt über Museen und Kirchen bis zum Café nebenan: Bis Mitternacht lässt sich kulturelle Vielfalt hören, sehen und erleben.

Die Verfassungsorgane

Auch die Bundespolitik wird vertreten sein. Auf dem Rathausmarkt und im Innenhof des Rathauses sowie in der Handelskammer informieren Bundesrat, Bundestag, Regierung und Bundesverfassungsgericht über die jeweiligen Aufgaben.

Kinder- und Familienfeste

Rund um die Petrikirche, am Speersort und in den Colonnaden können Familien an zahlreichen Ständen spielen und basteln.

Die Blaulichtmeile

Straßenfest ohne Feuerwehr? Geht nicht. Zum Tag der Einheit sind neben der Feuerwehr auch Polizei, THW und diverse andere Hilfsorgansationen zu Gast. Sie stellen zwischen Adolphs- platz und Rathausmarkt aus und informieren über ihre Arbeit.

Metropolregion Hamburg

„Fünf Millionen Ideen“ lautet der Untertitel dieser Veranstaltung zwischen Jungfernstieg und Ballindamm. Unternehmen und Initiativen präsentieren Vielfalt und Pläne für die Zukunft.

Hamburg nachhaltig – mit Beitrag aus Altona

Erst war es eine Idee, dann eine Skizze – nun nimmt der „Urban Alcove“ Form an. In den vergangenen Monaten wurde intensiv an Altonas neuem, vielfältigen Straßensofa gearbeitet. Jetzt können alle die grüne Sitzgelegenheit betrachten. Ein Teil des Prototypens wird erstmals im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit präsentiert.

Entlang des Neuen Jungfernstiegs präsentieren Institutionen, Vereine und Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsprojekte. Sie klären über die Ziele der UN auf und machen Nachhaltigkeit erlebbar. Einen Platz im Bereich „Hamburg nachhaltig“ hat auch der „Urban Alcove“, der erstmals in gebauter Form vorgestellt wird. Ein Teil des Prototyps wird zunächst als Ausstellungsstück präsentiert, um Einblicke in die Bewässerungstechnik und modulare Bauweise des Sitzmobiliars zu geben.

Der Konzeptentwurf von der Architektin Heidi Fletcher stellt das Mobiliar als einen beruhigten, geschützten Raum zum Verweilen und Erholen dar, mitten im urbanen Raum. Durch das Aufstellen in Straßenräumen oder auf Parkflächen funktioniert der „Urban Alcove“ als Erweiterung des Gehwegs und schafft neue Aufenthaltsräume in der Stadt. Mit einer klimaangepassten und resilienten Bepflanzung soll die Artenvielfalt in der Stadt gefördert und das städtische Mikroklima lokal verbessert werden. Die begrünte Rückwand hat nicht nur eine luftreinigende Funktion, sondern schirmt außerdem auch gegen Umgebungslärm ab.

NDR Alsterbühne

Auf der großen Bühne an der Binnenalster finden an beiden Tagen Konzerte und Unterhaltungs-Shows mit dem NDR statt.

Weitere Informationen zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg

Das Bürgerfest ist barrierefrei und der Eintritt ist kostenlos.

Die Feierlichkeiten werden punktuell zu Verkehrsbehinderungen führen. Informationen hierzu finden Sie in der Tagespresse.

Außerdem gibt es am Veranstaltungstag in der Zeit von 6 Uhr bis 16 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 428 65 65 65. Dort erfahren Sie Weiteres zu Sperrungen und Programmpunkten.

Das Programm finden sie unter diesem Link: Tag der Deutschen Einheit in Hamburg.