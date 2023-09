Tansania braucht Wasser – Spendenrallye startet mit Geldsegen

In der nächsten Bauphase soll das Versorgungsnetz insgesamt um etwa 20 weitere Kilometer wachsen. Am Ende stünden damit rund 100 Wasser-Entnahmestellen für die Bevölkerung vor Ort bereit. Die nächsten Bauabschnitte werden, wie der erste Teil der Pipeline, rund 250.000 Euro kosten. Die Blankeneser Kirchengemeinde hat nun einen Spendenaufruf gestartet. Eine erste Großspende ließ nicht lange auf sich warten: Der Rotary Club Blankenese hat am 15. September mit der Übergabe eines symbolischen Schecks die Spendenrallye offiziell eröffnet. Diese Eröffnungsspende hat eine Höhe von 50.000 Euro.

Pastor Klaus Poehls, der das Projekt seitens der evangelischen Kirche Blankenese betreut, freut sich über den erfolgreichen Auftakt des Spendenaufrufs. Weitere Spenden seien aber dringend nötig. Er und Dominik Lucius vom Rotary Club Blankenese besuchten die Partnergemeinde bereits zum Bau des ersten Pipelineabschnitts. Ihre Eindrücke hielten Sie in einem Film fest.

Zum Hintergrund

Die evangelische Kirche in Blankenese pflegt seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Tansania. Durch die Partnerschaft kam es bereits zu vielen Förderprogrammen für die afrikanische Gemeinde. Das bislang größte Vorhaben ist der Bau einer Wasserpipeline, die knapp 2.000 Menschen mit Frischwasser versorgen soll. Die erste Projekt-Phase wurde im vergangenen Jahr beendet. Die Pipeline hat aktuelle eine Länge von 12 Kilometern. Gut 250.000 Euro kostete das Projekt bislang. Spenden der evangelischen Kirche Blankenese und eine Unterstützung durch den Staat Tansania deckten die bisherigen Aufwendungen.

Spendenkonto

Spenden, ob klein oder groß, sind möglich unter:

Förderverein Blankeneser Kirche am Markt e.V.

Spendenzweck: Wasserprojekt Tansania

Hamburger Sparkasse

IBAN DE23 2005 0550 1265 2222 22