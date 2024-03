Trio nach Raub in Groß Flottbek in Untersuchungshaft

Das Raubdezernat Altona beschreibt den Vorfall wie folgt: Das Opfer, ein 72-jähriger Mann, warte in seinem Fahrzeug vor einem Haus in der Cranachstraße (Groß Flottbek) auf seine Ehefrau. Eine 34-jährige Frau näherte sich dem Fahrzeug und bat um Hilfe. Als der Mann das Fenster öffnete, entriss ihm die Frau seine Uhr, wodurch der Senior leicht verletzt wurde. Anschließend stieg sie in ein offenbar wartendes Fahrzeug. Darin befanden sich zwei weitere Personen.

Kurze Verfolgungsjagd und Teamwork verschiedener Besatzungen

Ein Motorradpolizist wurde auf die Situation aufmerksam und nahm die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs auf. Das Auto wurde wenig später in der Cranachstraße angehalten. „Dank der Unterstützung von Streifenwagenbesatzungen aus Bahrenfeld und Osdorf gelang es den Einsatzkräften, die Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen“, berichtet die Polizei. Bei einer Durchsuchung fand man die gestohlene Armbanduhr. Die Polizei stellte das Fahrzeug, einen weißen Seat, sicher. Das verhaftete Trio konnte vor Ort in Groß Flottbek nicht nachweisen, dass ihnen das Auto gehört.

Das LKA übernahm noch am Freitagnachmittag die Ermittlungen und brachte die mutmaßlichen Räuber ins Untersuchungsgefängnis. Ein Richter erließ am Samstag Untersuchungshaftbefehle wegen Raubes.