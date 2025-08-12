Unfall in Sülldorf – E-Scooter-Fahrer gesucht

Vergangenen Freitag, 8. August, kollidierten in Sülldorf ein E-Bike und ein E-Scooter. Der 65-Jährige Radfahrer verletzte sich schwer. Die Polizei sucht nach Unfall-Zeugen, da der Verursacher flüchtete.

Der Unfall ereignete sich um 11.25 Uhr auf dem Fahrradweg der Sülldorfer Landstraße in Fahrtrichtung Wedel, zwischen den Kreuzungen Sülldorfer Kirchenweg und Sülldorfer Mühlenweg.

Nach Angaben der Polizei kam der E-Scooter-Fahrer dem Radfahrer frontal entgegen. Der 65-Jährige stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßlich Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Die Polizei beschreibt den gesuchten Mann als 20 bis 25 Jahre alt, mit schwarzem Haar und „südländischem Erscheinungsbild“. Er trug eine dunkle kurze Hose, war oberkörperfrei und fuhr einen schwarzen E-Scooter.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Beamten den Fahrer bislang nicht ermitteln. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle melden.