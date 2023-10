Verkehrsunfall in Wedel mit Todesopfer

Am gestrigen Montagabend (16.10.2023) kam es gegen 19.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. In der Straße Autal stießen ein Personenkraftwagen und ein Elektrofahrrad zusammen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der betreffende Personenkraftwagen die Straße Autal in Richtung Breiter Weg. Aus bisher unbekannten Gründen hielt der Fahrradfahrer am Fahrbahnrand der Straße Autal an und kippte direkt vor ein fahrendes Auto.

Laut Polizei versuchte der 61-jährige PKW-Fahrer auszuweichen. Doch dafür blieb nicht ausreichend Zeit. So kam es zu einem Zusammenstoß. Der Kleinwagen touchierte den am Boden liegenden Fahrradfahrer am Kopf und verletzte ihn dabei schwer. Das Unfallopfer verstarb noch an der Unfallstelle, der Führer des PKWs wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Untersuchungen zu Verkehrsunfall liefern bisher keine Erklärung

Der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Itzehoe beauftragte einen Sachverständigen für die Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Wie das Hamburger Abendblatt berichtete, liegen laut Untersuchungen keine Hinweise auf einen Alkoholkonsum vor. Das zuständige Polizeirevier in Wedel nimmt Hinweise, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen könnten, unter der Rufnummer 04103-5018-111 entgegen.