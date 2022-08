Verlosung – British Flair

Die British Flair mit Country Fair bietet ein Erlebnis für alle Sinne mit Charity, Open-Air-Proms-Concert am 27. August, jeder Menge Programm und vielem mehr. Angefangen beim Open-Air-Shopping mit typisch britischen Qualitätsprodukten bis hin zu leckeren Gaumenfreuden mit Leckereien und Spirituosen aus England, Schottland und Wales ist für jeden etwas dabei. Für die traditionelle Tea Time ist mit feinem Afternoon-Darjeeling, Fudge und besonders fluffigen Scones gesorgt. Wenn es ein bisschen herzhafter sein darf, können Sie zwischen knusprigen Fish’n Chips, Cornish Pasties und indischen Curries wählen. Da fehlt nur noch eins: Ein edlerer Tropfen aus der großen Auswahl an Whiskey-Sorten, Craft-Beer oder einem frischen Pimm’s Cocktail.

Wer sich auch modisch perfekt-englisch ausstatten möchte, den erwarten Gentlemen- und Ladies-Looks aus Tweed und Wolle, Hüten, (Gummi-) Stiefeln oder Wachsjacken.

Auch Oldtimer im edlen old-racing-green und vielen weiteren Farben und Modellen können bewundert werden, während das bunte und unterhaltsame Showprogramm einen Einblick in die traditionellen britischen und schottischen Sportarten bietet. Rugby und Cricket, Hütehund-Vorführungen, Dudelsack- und Tanzeinlagen, Gummistiefelweitwurf oder Scottish Highland Games – die British Flair weiß zu bezaubern. Die British Flair Hamburg ist am Freitag, 26. August, von 11.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag (27.) und Sonntag (28.) von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Verlosung: Tickets für die British Flair

Wir verlosen 5x 2 Tickets für die Britisch Flair. Senden Sie uns für die Teilnahme bis zum 20. August einfach eine Mail an redaktion@kloenschnack.de mit dem Betreff „British Flair“.

Wer dem Glück nicht traut, findet hier Tickets und Buchungsmöglichkeiten online.