Vermieter bitte melden: Stadt Pinneberg sucht Wohnraum

Ziel ist dabei eine dezentrale Unterbringung dieser Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Stadt verfügt nur noch über wenig Wohnraum für in Not geratene Menschen. Insbesondere Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen für Familien werden benötigt. Rund 500 Menschen sind derzeit in Pinneberg in Wohnungen untergebracht.

Die Stadt sucht Wohnungen und Häuser (vollständige Ausstattung ist nicht erforderlich) für Familien und Einzelpersonen . Interessenten, die eine Wohnung oder ein Haus zur Verfügung stellen möchten, können sich an den Fachdienst Bauverwaltung und Liegenschaften unter Telefon 04101 – 211 3103 und -3104 und per E-Mail an bauvlieg@pinneberg.de wenden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben gerne Auskunft über das weitere Verfahren und beantworten Fragen. Die Stadt tritt grundsätzlich als Mieter auf und ist auch Ansprechpartner.

Als allgemeine Ansprechpartnerin zu den Themen Geflüchtete und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer steht die Integrationsbeauftragte der Stadt Katharina Kegel unter Telefon 04101 – 211 1170 und per E-Mail an kegel@pinneberg.de zur Verfügung.