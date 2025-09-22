Vollsperrung der A7 am Wochenende

Von Freitag (26. September), 22 Uhr, bis Montagmorgen (29. September), 5 Uhr, kommt es zur Vollsperrung der A7 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Stellingen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten im Bereich des Elbtunnels. Reisende müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Weitere Informationen zu dieser Vollsperrung stellt die Autobahn GmbH auf ihrer Webseite bereit: autobahn.de.

Weitere Verkehrs-Belastungen durch Militärübung

Hinzu kommt eine weitere Belastung: Im Zuge der Bundeswehr-Übung „Red Storm Bravo“ sind für Freitagabend und Samstagnachmittag zwei Demonstrationen mit jeweils mehreren tausend Teilnehmenden angemeldet. Die Aufzüge führen durch die Innenstadt. Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmenden, an beiden Tagen möglichst auf den ÖPNV auszuweichen oder die betroffenen Bereiche großräumig zu umfahren.