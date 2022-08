Flughafen Hamburg ab heute wieder Wacken Airport

Das Wacken Open Air ist das größte Metal-Festival der Welt. Der nächstgelegene Flughafen zum Festivalgelände ist der Airport Hamburg. Der Flughafen hat sich wie in den vorangegangenen Jahren auf diese besondere Zeit eingestellt. „Wenn der Flughafen zum Wacken Airport wird, ist das auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas Besonderes. Wir freuen uns sehr, nach zwei Jahren Pause wieder viele tausend Metal-Fans aus aller Welt am Hamburg Airport begrüßen zu dürfen. Die Fans und die anreisenden Bands sorgen immer für eine einmalige Stimmung. Und in diesem Jahr haben wir sogar eine Premiere: Zur Begrüßung der Wacken-Gäste spielt unsere Airport-Band FOD Metal-Klassiker“, sagt Janet Niemeyer, Pressesprecherin am Hamburg Airport.

CO2-Kompensation der Anreise

Neben dem speziellen Empfangsbereich gibt es für die Metallfans ein paar weitere auf sie zugeschnittene Dinge: In der Apotheke werden die Metal-Fans mit Medi-Kits versorgt, die Masken, Desinfektionsgel und weitere nützliche Festival-Begleiter enthalten. Außerdem können die wackeren Wackenbesucher gleich beim Empfang den CO2-Ausstoß der Anreise kompensieren. Der freiwillig gezahlte Betrag fließt zu 100 Prozent in das Projekt „Rimba Raya Rainforest Protection“, das sich in Indonesien aktiv für den Schutz der Regenwälder einsetzt. Das Angebot steht allen Fans Festivalgästen zur Verfügung, unabhängig, ob sie per Flugzeug, bahn oder mit dem Auto angereits sind.

Empfangsbereich für Metal-Fans im Ankunftsbereich

DieWacken-Corner befindet sich in der Ankunftsebene des Terminal 1. Hier stehen der originale Wacken-Strandkorb und die Fotobox. Ein weiteres Highlight: Beim Abfahrtsbereich der Shuttle-Busse tritt am morgigen Mittwoch, 3. August, zwischen 11 und 14 Uhr die Hamburg Airport-Rockband „FOD“ auf – eine echte Premiere am Flughafen. Gespielt werden die beliebtesten Metal- und Hard Rock-Songs aller Zeiten, die garantiert jeder Fan „mit-headbangen“ kann.

Besucher aus aller Welt

Für die Anreise in das kleine, schleswig-holsteinische Örtchen Wacken ist der Hamburger Flughafen eine wichtige Verkehrsverbindung. Von den mehr als 75.000 Besuchern kamen bisher mehr als 15.000 aus dem Ausland, zum Beispiel aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Finnland, Schweden, England, Frankreich, Spanien, Australien, Norwegen, Mexiko, den USA, Peru und Israel. Davon nutzen mehrere Tausend das Flugzeug, um über Hamburg weiter nach Wacken zu reisen. Hinzu kommen zahlreiche internationale Bands, die aus der ganzen Welt über den Flughafen Hamburg extra für das Festival eingeflogen werden. Hören Sie hier den Audiokommentar von Janet Niemeyer, Pressesprecherin Hamburg Airport.