Wahl-O-Mat für Hamburger Bürgerschaftswahl ab sofort online

Der Wahl-O-Mat für die Bürgerschaftswahl am 2. März 2025 in Hamburg steht seit heute online. Spitzenvertreter der fünf Bürgerschafts-Fraktionen testeten ihn während einer Pressekonferenz in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern. Auch das analoge Angebot „Wahl-O-Mat zum Aufkleben“ wurde vor Ort ausprobiert. Der Wahl-O-Mat Hamburg entstand in Kooperation zwischen der LZ Hamburg und der bpb. Alle 16 zur Landtagswahl zugelassenen Parteien und politischen Vereinigungen haben sich im Vorfeld zu 38 Thesen geäußert. Diese hat ein Redaktionsteam aus Hamburger Jungwählerinnen und Jungwählern, Hamburger Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Journalismus und Bildung sowie den Verantwortlichen der LZ Hamburg und bpb zusammengestellt.

Unter www.wahl-o-mat.de können Nutzerinnen und Nutzer ab sofort auf das bewährte Wahlhilfe-Tool zugreifen und herausfinden, welche der zur Wahl zugelassenen Parteien ihren eigenen Positionen am nächsten stehen. Das geht ganz einfach per Auswahl in einem Onlineformular.

Über 20 Jahre Wahlhilfe

„Der Wahl-O-Mat hat sich seit 2002 zu einer festen Größe für politische Information im Vorfeld von Wahlen des Bundestags, der Landtage und des Europaparlaments etabliert. Er gibt allen Hamburgerinnen und Hamburgern die Chance, ihre eigene Position mit denen der Parteien abzugleichen“, so bpb-Präsident Thomas Krüger. Zuletzt kam der Wahl-O-Mat bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 zum Einsatz. Damals nutzten ihn knapp 334.000 Interessierte.

Dr. Sabine Bamberger-Stemmann, Direktorin der LZ Hamburg, betont: „Der Wahl-O-Mat vermittelt auf unterhaltsame und spielerische Weise Informationen. Den Bürgerinnen und Bürgern Fakten über die Positionen der Parteien an die Hand zu geben, ist uns im Vorfeld der Bürgerschaftswahl besonders wichtig. Und dass die Jungwähler und -wählerinnen in unserem Team den Wahl-O-Mat so engagiert und kompetent mitgestaltet haben, freut mich sehr.“

Exklusives Angebot für Schulen: Der Wahl-O-Mat zum Aufkleben

In der Zeit vom 1. bis 28. Februar in Hamburg wird der Online-Wahlhelfer zum Aufkleben für eine exklusive und kostenlose Nutzung durch angemeldete Schulklassen und Jugendgruppen ab Jahrgangsstufe 10 verfügbar sein. Nahezu alle 90 verfügbaren Termine im Carl-von-Ossietzky-Forum (Staats- und Universitätsbibliothek) und im Wahl-O-Mat-Universum (Jupiter) konnten bereits an Schulklassen vergeben werden. Die Veranstaltungen werden von der LZ Hamburg in Kooperation mit dem Landesjugendring e. V. durchgeführt. Begleitet werden die Klassen von geschulten Teamerinnen und Teamern, die die Nutzung des Tools mit den Schülerinnen und Schülern vor- und nachbereiten.