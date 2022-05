In Wedel gehen die Lichter aus

Wegen der notwendigen Verlegung von Stromleitungen am Schulauer Hafen ging am 3. Mai die Hafenbeleuchtung aus. Noch bis voraussichtlich Freitag, 6. Mai, bleibt die Beleuchtung außer Betrieb. Im Rahmen der Bauarbeiten für das Hotel am Wedeler Hafenkopf werden in diesem Bereich Stromleitungen verlegt. Dafür wird die Leitungen vom Netz getrennt.

Die von diesen Leitungen versorgten Anlagen – neben der Hafenbeleuchtung sind das die Hafenbefeuerung, die Steganlagen sowie Kabel zur Versorgung eines Kabelverteilerschrankes – bleiben voraussichtlich auch bis zum 6. Mai außer Betrieb. Die Stadt Wedel bittet Menschen, die am Schulauer Hafen unterwegs sind, deshalb in den dunklen Nachtstunden um besondere Vorsicht.

Schulauer Hafen

Der Schulauer Hafen in Wedel liegt zwischen der Schiffsbegrüßungsanlage Willkomm Höft und dem Hamburger Yachthafen. Der Hafen soll zum Teil der „maritimen Meile“ der Stadt Wedel umgebaut werden. Zur Umgestaltung zählen neue Flanierwege, ein Umbau des Hafenbeckens sowie Grünflächen. Der Hochwasserschutz ist ein zentrales Element der Baumaßnahmen. Die „maritimen Meile“ umfasst die Bereiche Strandbad, Hafenkopf, Westpromenade, Ostpromenade und Willkomm Höft.