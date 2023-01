Raus mit dem O-Tannenbaum

Wie in jedem Januar können Hamburgerinnen und Hamburger auch jetzt wieder ihre Weihnachtsbäume herausstellen, um ihn entsorgen zu lassen. Die Stadtreinigung sammelt sie zu festen Terminen in den Stadtteilen ein. Mancherorts haben sich auch Sammelstellen etabliert. Doch bevor Sie den Baum rausstellen, sollten Sie ein paar Dinge beachten. Dazu gehört die Maximalgröße des Baumes von 2,50 Metern und dass er keinerlei Fremdkörper wie Schmuck oder Befestigungen mehr enthält. Das ist wegen der anschließenden Kompostierung wichtig. Beim Herausstellen ist außerdem auf die Verkehrssicherheit zu achten. Ihr Baum darf also Gehwege und Zufahrten nicht behindern.

Bei Adventskränzen ist Vorsicht geboten. Sie enthalten oft Draht, Styropor oder andere Kunststoffe. Deshalb können sie nicht kompostiert werden und müssen über die schwarze Restmülltonne entsorgt werden.

Die Abholtermine für die Elbvororte

In anderen Bundesländern ist die Abholung längst geschehen. In Hamburg geht man es da gemütlicher an. Zwei Termine zur Abholung gibt es in jedem Stadtteil. Wer den ersten verpasst hat, muss also nicht bangen. Hier finden Sie die Termine:

• Blankenese: 11. und 18. Januar

• Groß Flottbek: 13. und 20. Januar

• Iserbrook: 11. und 18. Januar

• Nienstedten: 11. und 18. Januar

• Osdorf: 13. und 20. Januar

• Othmarschen: 12. und 19. Januar

• Rissen: 11. und 18. Januar

• Sülldorf: 11. und 18. Januar

Termine passen nicht? Kein Platz zur Ablage?

Sollten die Termine nicht passen oder eine sichere Ablage unmöglich sein, kann den Baum auch zu einem Recyclinghof bringen. Diese nehmen Weihnachtsbäume aus Privathaushalten kostenfrei an. Weitere Informationen – zum Beispiel die Abholtermine für die übrigen Stadtteile – finden Sie auch auf der Website der Stadtreinigung unter: www.stadtreinigung.hamburg/entsorgung-recycling/bioabfall/termine-weihnachtsbaum