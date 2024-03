Wildgehege Klövensteen wieder offen – mit neuem Bewohner

Seit dem 8. Februar war das Wildgehege im Klövensteen geschlossen, damit das Bezirksamt Altona eine Reihe von Instandhaltungsarbeiten durchführen konnte. Der beliebte Ausflugsort in Altonas Westen ist seit dem 7. März wieder geöffnet. Gerade rechtzeitig hat der Park einen neuen Bewohner erhalten. Mufflon Magnus mischt seit Montag die Mufflonherde im Wildgehege auf. Das junge Männchen stammt aus dem Tierpark Wismar und soll in erster Linie frische Gene in die Tiergruppe bringen. „In diesen Tagen rennt das Wildschaf bereits selbstbewusst über die Fläche und wird künftig sicherlich ein guter ‚Muffel-Papa‘ sein“, teilt das Bezirksamt Altona mit.

„Frühjahrsputz“ beendet – Sanierung kann starten

Ihn und weitere Tiere können Besucherinnen und Besucher ab sofort wieder donnerstags bis sonntags von 9 Uhr bis 16 Uhr im Wildgehege Klövensteen beobachten. In den vergangenen Wochen haben die Angestellten des Bezirksamtes den „Frühjahrsputz“ abgeschlossen. Unter anderem fanden vorbereitende Arbeiten für die Sanierung des Hauptwegs statt. Außerdem wurde auch die Fläche für die neu Uhu-Voliere vorbereitet. Hier haben die Angestellten des Wildgeheges unter anderem das Fundament aufbereitet. Neben diesen Arbeiten ging es auch ans Grün im Wildgehege. Die vorhandenen Biotope sind nun wieder in bestem Zustand.