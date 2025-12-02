Wintervorträge im Botanischen Garten

Im Winterhalbjahr, wenn die Führungen im Freiland bis zum nächsten Frühjahr aussetzen, verkürzt der Botanische Garten Hamburg den botanisch Wissensdurstigen die Zeit durch öffentliche Abendvorträge.

Diese beleuchten in einem breiten Themenspektrum verschiedenste Aspekte der Botanik und angrenzender Themen. Anerkannte Wissenschaftler:innen und erfahrene Expert:innen teilen dann ihr Wissen und geben Einblicke in die Vielfalt ihrer Forschungsgebiete.

Die kommenden Vorträge sind:

Termin: Dienstag, 09. Dezember 2025, 17.00 – 18.30 Uhr

Thema: „Besserwissen ist mein Beruf“

Referentin: Dr. Michael Schwerdtfeger, Gartenkustos des Botanischen Garten Göttingen

Im Laufe der Jahrhunderte wurden Pflanzen immer wieder als Motive für Illustrationen genutzt

– bis hin zur modernen Werbung. In seinem amüsanten und lehrreichen Vortrag berichtet der

Autor zahlreicher Bücher, Michael Schwerdtfeger, über gelungene und gut gemeinte Darstellungen von Pflanzen und Tieren vom Mittelalter bis in die Gegenwart – über das genaue Hinsehen und die Freude an der Vielfalt der Natur. Und am Ende lernt man sogar, beim nächsten Einkauf einmal ganz genau auf die dargestellte Blüte der Vanilleeispackung zu schauen…

Termin: Dienstag, 13. Januar 2026, 17.00 – 18.30 Uhr

Thema: „Von Borneo bis Sansibar – Neues vom Internationalen Gärtneraustausch“

Moderation: Dr. Gisela Bertram und Dr. Hans-Helmut Poppendieck

Auf dieser Veranstaltung berichten Gärtnerinnen und Gärtner von ihren aktuellen Erlebnissen

und Erfahrungen im Ausland. Nach der Unterbrechung durch die Corona-Zeit haben die Aktivitäten rasch wieder den alten Stand erreicht. Das zeigt, wie wichtig nach wie vor die Anliegen der Stiftung Internationaler Gärtneraustausch sind: Die Aus- und Fortbildung und die persönliche Förderung des Nachwuchses, und die internationale Zusammenarbeit bei der Kultur seltener und gefährdeter Pflanzen. Lassen Sie sich von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen in die Pflanzenwelt der Tropen und Subtropen und zur Arbeit hinter den Kulissen in alten und neuen Botanischen Gärten.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN:

Uhrzeit: jeweils 17.00 – 18.30 Uhr

Veranstaltungsort aller vier Vorträge: Carl-von-Linné-Hörsaal, Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie, Ohnhorststraße 18, 22609 Hamburg.

Zugang über das IPM-Istitut direkt NEBEN dem Botanischen Garten.

Weiter Infos finden Sie Wintervorträge.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Botanische Garten freut sich über

eine Spende.