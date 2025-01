Die Post geht ab, dank Rolf Zuckowski

Der deutschlandweit bekannte Musiker durfte im November, nach der Vorstellung seiner Sonderbriefmarke zur Weihnachtsbäckerei, einige Weihnachtspostämter besuchen, an die alle Briefe an den Weihnachtsmann gehen. In diesem Zuge ging es auch zur Post nach Bonn, wo Zuckowski selbst einen Wunsch an den Weihnachtsmann stellte: Einen dringend benötigten Briefkasten in Nähe des Süllbergs. In dessen Umfeld hätten früher drei Briefkästen gestanden. Wenigstens einer würde den älteren Bewohnern nun sehr entgegenkommen, so Rolf Zuckowski. Die Post in Bonn setzte sich mit den Kollegen in Hamburg in Verbindung und bat um Genehmigung der Stadt. Mitte Januar wurde Zuckowskis Wunsch jetzt erfüllt. Es gibt doch noch Weihnachtswunder.

Die weiteren Standorte aller Briefkäste in Hamburg finden Sie hier: www.deutschepost.de/de/s/standorte.htm