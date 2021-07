10 Jahre Ristorante Poletto

Das Restaurant CORNELIA POLETTO liegt in der Eppendorfer Landstraße 80. Das Küchenteam kocht heute unter der Leitung von Küchenchef Robert Stechmann – natürlich auf Spitzenniveau. Statt immer nur im eigenen Saft zu schmoren, wird dabei auch gerne mal über den Tellerrand geschaut. So wird die italienisch-mediterrane Karte auch mal mit einem Schuss Shanghai oder einer Prise Norddeutschland verfeinert. Pünktlich zu seinem 10. Geburtstag wurde das Restaurant in Hamburg-Eppendorf frisch renoviert.

Anniversario 10 Anni

Zum Jubiläum laden Star-Köchin Cornelia Poletto sowie die OPIUM-Herausgeber Christian Dunger, Gunnar Henke und Klönschnack-Chef Klaus Schümann zu einem exklusiven Jubiläums-Menü ein. Am 13. und 14. August 2021 können Sie das Menü genießen. Es sind noch Tickets zu haben. Die Abende stehen unter dem Motto „Anniversario 10 Anni”.

Tickets unter:

opium.hamburg/poletto