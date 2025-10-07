Blankenese im Rampenlicht: NDR zeigt das Leben im Treppenviertel

Rund 5.000 Stufen trennen den Elbstrand vom Hang – das Treppenviertel in Blankenese ist nicht nur ein architektonisches Juwel, sondern auch ein Ort voller Geschichten. Für die aktuelle Folge von „Die Nordreportage“ hat ein NDR-Kamerateam den Stadtteil erkundet und Menschen begleitet, deren Alltag von der besonderen Topografie geprägt ist.

Alltag zwischen Elbstrand und Treppenflut

Die Reportage zeigt unter anderem eine Postbotin und einen DHL-Fahrer. Denn die bewältigen täglich unzählige Treppen und enge Gassen, um die Blankeneserinnen und Blankeneser mit Briefen und Paketen zu versorgen. Im Porträt ist außerdem die Künstlerin Francisca Schmidt, die am Elbstrand Treibholz sammelt und in ihrer Werkstatt in Lampen und Wohnaccessoires verwandelt. Einfühlsam beleuchtet wird auch die Arbeit der Alltagsbegleiterin Clara von Heynitz. Sie unterstützt ältere Bewohnerinnen im Viertel – beim Einkaufen, Spazierengehen oder einfach beim Gespräch über die Stufen des Lebens.

Blankenese authentisch – jetzt in der ARD Mediathek

Die NDR Nordreportage „5000 Stufen in Blankenese – Das Treppenviertel an der Elbe“ läuft heute, am Dienstag, 7. Oktober, um 18.15 Uhr im NDR Fernsehen. Wer die Ausstrahlung verpasst, kann den Film anschließend jederzeit in der ARD Mediathek ansehen.