Blankeneser Neujahrsempfang – Bilder und Statements

Zum zweiten Mal im Hotel Grand Elysée und zum bereits 28. Mal insgesamt fand der Blankeneser Neujahrsempfang statt. Der gesellige Abend lockte rund 950 Gäste aus der Hamburger Gesellschaft und Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und Kultur an. Nach zwei kurzen Begrüßungsreden von Gastgeber Klaus Schümann und dem Ersten Bürgermeister Hamburgs Dr. Peter Tschentscher läuteten die traditionellen Neujahrsansprachen das Jahr 2023 noch einmal „offiziell“ ein.

Die launigen und unterhaltsamen Reden übernahmen in diesem Jahr Anna von Treuenfels-Frowein (FDP, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft) und Dr. Norbert Röttgen (CDU, Mitglied des Bundestages und des Auswärtigen Ausschusses). Für Bundesverteidigungsministerin Christina Lambrecht sprang der Entertainer Jörg Knör ein, der eine herausragende Show lieferte.

Optimismus beim Blankeneser Neujahrsempfang

Neben der alteingesessenen Blankeneser Gesellschaft folgten auch zahlreiche Prominente der Einladung. Darunter waren unter anderem Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald, Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Aydan Özoğuz (SPD), Unternehmer Eugen Block sowie Hoteldirektor Jost Deitmar.

Sowohl bei Rednerinnen und Rednern, als auch bei allen Gästen herrschte eine positive Grundstimmung. Angesichts der aktuellen Weltgeschehnisse mag das komisch erscheinen. Aber Dr. Peter Tschentscher fasste es passend zusammen: „Die Leute wissen, dass die Situation nicht einfach ist. Aber mit Trübsal kann man die Welt auch nicht ändern. Wir müssen die Dinge ernst nehmen, dürfen aber auch den Zusammenhalt feiern.“ Auch Dr. Norbert Röttgen griff den Zwiespalt zwischen bedrückender Weltlage und Optimismus auf.

Danke für 31.320 Euro!

Neben den vielen engagierten Worten und Gesprächen gab es auch wieder engagiertes Handeln. Der Blankeneser Lions-Club verkaufte Lose zugunsten eines guten Zwecks. Die attraktiven Preise wie ein Goldbarren oder drei Nächte im Romantik Hotel „Das Lindner“ lockten zum Kauf. Insgesamt kamen 16.320 Euro zusammen. Weitere 15.000 Euro sammelte Hapag-Lloyd. Nicht durch Lose, sondern die Versteigerung einer Kreuzfahrt. Der Erlös geht an Einrichtungen, die sich um Kinder und Jugendliche in Not kümmern.