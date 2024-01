Der Blankeneser Neujahrsempfang 2024

Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher wird am 11. Januar als „Hausherr“ der Stadt die rund 1.000 geladenen Gäste beim Blankeneser Neujahrsempfang 2024 mit seiner Neujahrsansprache begrüßen. Das Hotel Grand Elysée ist auf die Gästezahl vorbereitet. Der Hamburger Klönschnack mit Gastgeber Klaus Schümann bittet mittlerweile das 29. Mal zum legendären Abend, den die Presse als „politischen Aschermittwoch des Nordens“ bezeichnet hat. Der Blankeneser Neujahrsempfang findet bereits zum dritten Mal im Hotel Grand Elysée Hamburg statt.

Dass die Stimmung aktuell nicht die Beste ist, lässt auch von Rednern der Neujahrsansprachen eher Ernsthafteres erwarten. Was der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (GRÜNE) und der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck in ihre Neujahrsansprachen legen, werden wir berichten.

Der Blankeneser Neujahrsempfang

Der Blankeneser Neujahrsempfang fand zum ersten Mal 1995 in den Redaktionsräumen des Hamburger Klönschnack, damals noch in der Blankeneser Auguste-Baur-Straße, statt. 60 Gäste, hauptsächlich aus der Medienbranche kamen, verputzten ein Fass Bier, etwas Wein und zahlreiche Schnittchen. 1996 traf man sich im alten Blankeneser Gemeindesaal. Der kam 1998 mit 400 Zusagen an seinen Grenzen. Von 1999 bis 2017 war das Hotel Louis C. Jacob Austragungsort.

Von 2018 bis 2020 fand der Blankeneser Neujahrsempfang bei Karlheinz Hauser auf dem Süllberg im Herzen Blankeneses statt. Seit 2022 ist der Blankeneser Neujahrsempfang im Hotel Grand Elysée Hamburg zu Gast.