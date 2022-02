Frühstücksreihe „Gemeinsam statt einsam“ in Wedel

Marcel Bauermeister, Leiter des Seniorenbüros, startet ab März unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam!“ ein monatliches öffentliches Frühstück mit jeweils einem besonderen Gast in der Rathauskantine Wedel. Start der Reihe ist am Donnerstag, 31. März 2022. Von 9 bis 11 Uhr findet dann das gemeinsame Frühstück in der Rathauskantine statt. Als Auftakt der Frühstücksreihe ist Kulturkapitän Hannes Grabau mit Geschichten und Lesung aus dem Logbuch I und Logbuch II und anderen interessanten Geschichten zu Gast.

Kosten und „Leckereien“ der Frühstücksreihe

Für alle Teilnehmenden werden zwei halbe Brötchen und zwei Becher Kaffee oder Tee bereitgestellt. Maximal können 30 Personen teilnehmen. Allerdings können auch kurzfristig eventuelle Einlass-Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie greifen. Der Einlass ist durch die Seitentür etwa 40 Meter rechts vor dem Haupteingang barrierefrei möglich. Die Kosten belaufen sich auf einen Euro pro Person und Veranstaltung.

Informationen zur Anmeldung

Um eine Anmeldung wird gebeten: jeweils montags, 10 bis 11 Uhr im Raum Vejen des Rathauses beziehungsweise beim Seniorenmobil, unter der Telefonnummer 04103/707-252 oder direkt im Seniorenbüro unter der Telefonnummer 04103/707-268 wird gebeten. Weitere Informationen finden Sie auch online unter diesem Link: Gemeinsam statt einsam auf er Website der Stadt Wedel. Achten Sie auf die aktuell geltenden Corona-Regeln für Schleswig-Holstein.