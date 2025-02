Wedel: Julia Fisauli-Aalto ist im Amt

Am 30. Januar wurde Julia Fisauli-Aalto in ihre sechsjährige Amtszeit berufen. Stadtpräsident Julian Fresch (CDU) und ihr dritter Stellvertreter Tobias Kiwitt (Die Grünen) übergaben offiziell das Amt. Wie das Abendblatt berichtete, war die Christdemokratin bei ihrer Vereidigung guter Dinge. Als ihr die Bürgermeisterkette umgehängt wurde, bemerkte sie: „Die ist schwerer als man denkt. Da bekommt der Spruch ‚Sie trägt die Last der Stadt auf ihren Schultern‘ eine ganz neue Bedeutung“.

Trotz Einspruch: Julia Fisauli-Aalto wird Bürgermeisterin

Lange war unsicher, ob die Wahlgewinnerin ihre Amtszeit planmäßig würde antreten können. Am 20. Dezember hatte eine wahlberechtigte Person aus Wedel Einspruch gegen das Ergebnis der Wahl eingelegt. Angeblich sei das Neutralitätsgebot bei Wahlen verletzt worden sein. Dieser Einspruch wurde nun von der Landeskommunalaufsicht abgewiesen. Damit ist das Wahlergebnis endgültig: Bis 2031 ist Fisauli-Aalto die Frau an der Spitze Wedels.

Nun setzt sie auf Finanzpolitik und Sicherheit

Besondere Herausforderungen sind dabei die hohen Schulden der Stadt, welche die neue Bürgermeisterin mit einem „massiven Sparkurs“ angehen will. Denn am Ende ihrer Amtszeit soll Wedel „finanziell auf sicheren Beinen stehen“. Auch das Thema Sicherheit werde in ihrer Amtszeit eine große Rolle spielen. Wedel solle eine Stadt sein, „in der wir respektvoll miteinander umgehen“.