Endlich wieder laufen: Der B2Run ist zurück

Die Corona-Zwangspause ist vorbei und für Sportbegeisterte jagt ein Event das nächste. Hamburg-Marathon und hella-Halbmarathon sind gerade erst aus den Beinen raus, der Active City Summer ist gerade gestartet und auch Hamburgs Unternehmen können sich von ihrer sportlichen Seite zeigen. Am 9. August findet der Firmenlauf B2Run rund um das Volksparkstadion statt.

Endstation: Volksparkstadion

Der B2Run ist Deutschlands größte Laufserie. Einzigartig sind die Ziele: Denn der Zieleinlauf führt in die größten Stadien, in Hamburg dementsprechend in das Wohnzimmer des HSVs. Der Lauf führt über eine abwechslungsreiche Strecke durch den Altonaer Volkspark mit dem emotionalen Zieleinlauf ins Volksparkstadion.

Für die erste Veranstaltung nach einer zweijährigen Pause setzt der Veranstalter auf die Lust der Menschen, endlich wieder gemeinsam ein Event zu erleben. „Es ist aufregend, endlich wieder ein Stück Normalität zurückzuerobern. Wir freuen uns auf den Lauf in Hamburg, er ist ein Highlight in unserem Terminkalender“, sagt Leon Bellinghausen, Standortleiter des B2Run Hamburg.

B2Run sucht Hamburgs schnellsten Chef

Neben der klassischen Team- und Einzelwertung – unterteilt in weiblich, männlich und mixed – wird auch der flotteste Azubi sowie der schnellste Chef gekürt. Auch Privatpersonen, Familien oder Sportvereine dürfen starten. Egal ob Laufanfänger, Walker, Nordic Walker oder ambitionierter Läufer, die Laufdistanz von knapp fünf Kilometern ist für jeden machbar.

Ganz neu in diesem Jahr ist die Vergabe von virtuellen Startplätzen. Für alle, die leider nicht vor Ort teilnehmen können, bildet der Virtualstarter ein ergänzendes Angebot. Per App ist es möglich, die Original-Distanz des B2Run Hamburg zu tracken und so von überall aus Teil des B2RunTeams zu sein.

Laufen und Gutes tun

Im Kampf gegen Blutkrebs können die Unternehmen ihre Mitarbeiter als Charity-Starter auf die Strecke schicken und somit die DKMS GmbH mit einer Spende unterstützen. Zusätzlich wird eine Typisierungs-Station vor Ort sein, so dass sich interessierte Sportler, aber auch Zuschauer als dringend benötigte Stammzellenspender registrieren lassen können.

Zudem ist die Laufserie bereits seit 2017 zu 100 Prozent klimaneutral. Das bedeutet konkret die Verringerung und den anschließenden Ausgleich des bei der Veranstaltung unvermeidbar entstandenen CO2 Ausstoßes. Dies geschieht durch die Unterstützung eines Waldrodungsprojekts in Indonesien, um hier den gefährdeten Regenwald zu erhalten.

Die wichtigsten Infos zum B2Run Veranstaltungsdatum: 9. August

Startschuss: ab 18.30 Uhr

Anmeldeschluss: 21. Juli, 16 Uhr

Location: Volksparkstadion

Preise: ab € 29,90

Mit einem Fanticket für 4,20 Euro haben auch weitere Kollegen, Freunde und Verwandte die Möglichkeit, die Läufer beim Zieleinlauf anzufeuern und am gesamten Rahmenprogramm vor und nach dem Lauf teilzunehmen. Kinder bis zwölf Jahre können kostenfrei als Fan zuschauen.

Ein Startplatz bei B2Run umfasst: Startnummer mit Zeitnahmechip, Urkunde, Medaille, Zielverpflegung (Obst, Wasser, Getränke), Getränkeversorgung auf der Strecke, Laufvideo, Zieleinlauf mit Gänsehautfaktor, Get-together mit DJ im B2Run Village.

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage.