Trainer, Motivator und Quälgeist

„Ihr habt zehn Sekunden Zeit, um zu der Markierung im Wasser und wieder zurück zu laufen. Die Strecke wird jedes Mal einen Meter länger, die letzten zwei scheiden aus und machen Liegestütze“, erklärt Alexander Gritz. „Alles klar? Fertig, los!“, ergänzt sein Bruder Maximilian Rhine-Gritz. Und schon rennt eine Horde von 30 Sportlerinnen und Sportlern zwischen 10 und 30 Jahren in die Nordsee – die immerhin acht Grad hat.

Wir sind Leichtathletik-Trainer. Da ist es in erster Linie das Ziel, den nachkommenden Generationen den Spaß am Sport und explizit an der Leichtathletik zu vermitteln. Es macht Spaß, mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ein erzieherischer Wert ist ja auch dabei, sie auch mal an ihre Grenzen zu bringen und ihre Fortschritte zu sehen.