Weltrekordversuch: Golfmarathon in Pinneberg

Am Freitag, 5. August, startet Dirk Beyer einen Weltrekordversuch in Pinneberg. Er will der Mann sein, der am längsten am Stück Golf spielt. Der aktuelle Weltrekord beim Dauergolfen liegt bei 24 Stunden.

Mindestens 24 Stunden Golf

Dirk Beyer muss also mindestens einen Tag durchhalten. Geplant ist sogar ein längerer Zeitraum: „Mein Ziel ist es, den derzeitigen Rekord um einige Stunden zu überbieten“, sagt der leidenschaftliche Golfer. Der Weltrekordversuch findet in seinem Heimatverein, auf der Golfanlage Golfpark Weidenhof in Pinneberg, statt. Los geht es mit dem ersten Abschlag um 14 Uhr.