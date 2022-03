Möller-Technicon öffnet wieder

An jedem ersten Sonnabend des Monats soll das Technicon künftig wieder seine Türen öffnen. Ab morgen kann die Ausstellung „Wedeler Industriegeschichte“ in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf dem ehemaligen „Möller-Gelände“, Rosengarten 10 (von der B431 aus) erkundet werden. Es sind interessante Ausstellungsstücke und Dokumente zu Wedeler Industriebetrieben zu sehen. Vor Ort geben Ehrenamtliche weitere Einblicke und Erklärungen zu den Ausstellungsstücken. Die technikgeschichtliche Sammlung des Technicons gehört zum Stadtmuseum Wedel und stellt viele Verbindungen zur örtlichen Industriegeschichte her. Zu dieser zählte etwa die AEG, die in Wedel unter anderem an Solarzellen, Torpedos und Satelliten arbeitete. Wohl nur wenige wissen, dass Wedel einst für die Raumfahrt tätig war und sogar das legendäre Weltraumteleskop Hubble dort verkabelt wurde.

Barrierefreier Showroom geöffnet

Der „Showroom“ des Technicons liegt ebenerdig im Eingangsgebäude und ist barrierefrei gestaltet. Der „Showroom“ ist wie bisher durch den Werkseingang Rosengarten 10 von der B431 her zugänglich. Hier wird die Vielfalt von bisher wenig präsentierten Firmen dargestellt. Zusätzlich stehen in der zweiten Etage im Möller Turmgebäude weitere Lagerräume für die öffentliche Präsentation von Objekten und Fotos aus der Wedeler Industriegeschichte zur Verfügung. Die Hauptthemen der Ausstellung hier sind: Optik, Akustik und Solartechnik.

Zugang mit 3G-Nachweis

Der Zugang ist unter den aktuellen Bedingungen nur mit 3G-Nachweis gestattet. Alle Details zu den Hygienevorgaben finden Interessierte unter diesem Link (die Vorgaben für das Stadtmuseum gelten auch in der Außenstelle „Möller Technicon“). In den Räumen ist eine Maske zu tragen und auf Abstand zu achten.

Das Möller Technicon

Den Aufbau und die Betreuung des Möller-Technicons leisten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Industriegeschichte des Stadtmuseums Wedel, deren technische Fachleute teilweise ehemalige Mitarbeiter der vorgestellten Wedeler Industriebetriebe sind. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten. Sowohl Technikinteressierte und Nostalgiker, als auch Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Verschiedene technische Geräte können dort selbst betrieben werden. Auch die Durchführung von Experimenten ist möglich.

Kinder- und Jugendlabor ab März

Das Technicons öffnet wie bisher am ersten Sonnabend des Monats von 14 bis 18 Uhr. Das beliebte „Kinderlabor“ wie auch das „Jugendlabor“ zur Digitaltechnik voraussichtlich erst im März wieder aufgenommen.