Blaulicht- und Ehrenamtstag 2023

Der Altonaer Blaulicht- und Ehrenamtstag findet auf einem großen Areal statt. Der Bereich vom Spritzenplatz über die Ottenser Hauptstraße bis hin zum Goetheplatz wird zur „blauen Meile“. Zwischen 13 und 18 Uhr präsentieren sich hier Rettungskräfte und ehrenamtliche Institutionen mit Infoständen, Aktionsflächen und Schauübungen. Highlights für Kinder sind die Teddyklinik von Studierenden des UKE und des Altonaer Krankenhauses. Hier können alle Kinder ihre kranken Stofftiere und Puppen zum Arzt bringen und behandeln lassen. Zum Abschluss geht ab 18 Uhr am Goetheplatz der traditionelle Laternenumzug los.

„Gerade für Kinder ist es ein tolles Erlebnis …“

Christiane Thörl, Organisatorin des Events, berichtet: „Die Intention unserer Veranstaltung ist es, die Arbeit der Blaulichtorganisationen zu würdigen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern.“ Dies sei in den vergangenen Jahren mit vielen Mitmachaktionen gelungen, so Thörl weiter. Mittlerweile ist der jährliche Blaulicht- und Ehrenamtstag eine Familienveranstaltung, die informativ und unterhaltsam ist.

Sven Ebert, Center-Manager des Mercado Altona sagt hierzu: „Im Alltag rauschen Polizei- und Rettungswagen oft nur an uns vorbei. Am Blaulicht- und Ehrentag haben Besucherinnen und Besucher aber die Möglichkeit, Einsatzkräfte persönlich kennenlernen.“ Mit Blick auf die kleinen Besucherinnen und Besucher betont er: „Gerade für Kinder ist es ein tolles Erlebnis, einen Rettungswagen auch mal von innen zu sehen oder am Steuer eines Streifenwagens zu sitzen.“

Unterstützung von Notruf Hafenkante

Erneut will die Veranstaltung Einblicke in die Arbeit der Helfer geben. So bringen die Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuz‘ (DRK), Großfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und der Fuhrpark des Technischen Hilfswerks (THW) kleine und große Augen zum Leuchten. Ein weiterer Höhepunkt: Die Stars der Kultkrimisendung „Notruf Hafenkante“ stoßen auf ihre „Kollegen“ vom Polizeikommissariat Altona. Die Hauptdarsteller Lilli Hollunder als neue Polizeihauptkommissarin Isabell Nowak und Marc Barthel als Polizeiobermeister Kris Freiberg stehen ab 15 Uhr für Autogramme und Fotos bereit.

„Im Alltag rauschen Polizei- und Rettungswagen oft nur an uns vorbei. Am Blaulicht- und Ehrentag haben Besucherinnen und Besucher aber die Möglichkeit, Einsatzkräfte persönlich kennenlernen.“, so Sven Ebert, Center-Manager des Mercado Altona. „Gerade für Kinder ist es ein tolles Erlebnis, einen Rettungswagen auch mal von innen zu sehen oder am Steuer eines Streifenwagens zu sitzen.“

Das Angenehme mit dem Informativen verbinden

Parallel zum Ehrenamtstag findet auch der verkaufsoffene Sonntag in Altona statt. So lässt sich nicht nur die Arbeit der Hilfsorganisationen erleben, sondern auch entspannt bummeln.

Weitere Informationen zum Altonaer Blaulicht- und Ehrenamtstag

Sonntag, 5. November

13 bis 18 Uhr

Ab 15 Uhr Autogrammstunde der Notruf Hafenkante-Stars

Um 18 Uhr traditioneller Laternenumzug ab Goetheplatz

Stände und Angebote in folgendem Bereich:

Spritzenplatz, Ottenser Hauptstraße, Bahnhof Altona, Neue Große Bergstraße und Goetheplatz