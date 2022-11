Blaulichttag in Altona-Ottensen

Das Ehrenamt ist in Deutschland vielfältig vertreten und eine wichtige Säule der Gesellschaft. Sei es im Katastrophenschutz, der Umwelt- oder der Sozialhilfe. Der Blaulichttag wirbt seit einigen Jahren um den Nachwuchs im Ehrenamt. In der aktuellen Situation seien ehrenamtliche Organisationen besonders auf Unterstützung angewiesen, meint Christiane Thörl, Organisatorin des Blaulichttages. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 06.11.2022 statt. „Jeder kann sich ehrenamtlich engagieren, egal ob live oder digital“, fügt sie hinzu.

Bereits zum fünften Mal initiiert das Mercado Altona-Ottensen gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Große Bergstraße e. V., Media Markt und Ikea den Blaulichttag und macht die Strecke vom Spritzenplatz über die Ottenser Hauptstraße bis hin zum Goetheplatz zur „blauen Meile“. Von 13 bis 18 Uhr präsentieren sich hier Rettungskräfte, Institutionen des Ehrenamtes und der Freiwilligenarbeit mit Infoständen, Aktionsflächen und Schauübungen.

Vom Roten Kreuz bis zur Rehkitzrettung

„Dieser Tag soll animieren, Spaß machen, aber auch zeigen, wie wichtig das soziale Engagement jedes Einzelnen ist und wie einfach es ist, sich zu engagieren“, berichtet Sven Ebert, Center-Manager des Mercado Altona-Ottensen.Viele Organisationen nehmen diesen Faden auf und präsentieren die Einsatzmöglichkeiten.

Dabei ist etwa die Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuz (DRK). Natürlich sind auch die Großfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr und der Fuhrpark des Technischen Hilfswerks (THW) dabei. Einrichtungen wie das Kinder-Hospiz- Sternenbrücke sowie die Rehkitzrettung Hamburg oder der Weiße Ring berichten über ihre Arbeit, während die Kleinen am Glücksrad vom Verein MenscHHamburg e. V. drehen oder die Hüpfburg des DRK in Beschlag nehmen können. Den Abschluss bildet in diesem Jahr der Laternenumzug mit dem Spielmannzug Osdorf, der um 17.30 Uhr am Goetheplatz startet.

Großstadtrevier und Notruf Hafenkante – Autogrammstunde

Bei einem solchen Tag darf auch die Polizei nicht fehlen. Sie wird greifbar durch die Kultserien „Großstadtrevier“ und „Notruf Hafenkante“. Die Fernsehbeamten treffen hier auf ihre realen Kolleginnen und Kollegen. Saskia Fischer, alias Polizeioberrätin Frau Küppers, Sven Fricke, bekannt als Polizeikommissar Daniel Schirmer, Rhea Harder-Vennewald, die viele als Polizeikommissarin Franzi Jung kennen, und Raúl Richter, Polizeiobermeister Nick Brandt laden ab 14 Uhr zur Autogrammstunde ein.

Weitere Informationen

5. Altonaer Blaulichttag

Sonntag, 06. November 2021 von 13 bis 18 Uhr

Spritzenplatz, Ottenser Hauptstraße, Bahnhof Altona, Neue Große Bergstraße & Goetheplatz

Kostenfrei

Das Mercado Altona-Ottensen lädt mit seinen gewerbetreibenden Nachbarinnen und Nachbarn an diesem Tag auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein.