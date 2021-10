Blickfang in Hamburg – Tickets für Designmesse gewinnen

Endlich wieder Blickfang in Hamburg! Am Wochenende vom 22. bis zum 24. Oktober können Designfans in der Messehalle B1 außergewöhnliche Produkte zum Kaufen und Verlieben entdecken. Labels aus Deutschland und ganz Europa präsentieren individuelle Möbel, Mode, Schmuck und Wohnaccessoires abseits der großen Einkaufsstraßen und Möbelhäuser.

Blickfang erstmals mit Food-Event

Guter Geschmack zeigt sich in vielen Bereichen: In der Küche, im Wohnzimmer und im Kleiderschrank. Erstmals findet die Designmesse zusammen mit dem Food-Festival eat&style statt. Dementsprechend stellen nicht nur rund 150 Designerinnen und Designer ihre Produkte aus, sondern auch 150 Food-Labels laden zum Schlemmen und Genießen ein – und dazu, sie bei einem gemütlichen Plausch kennenzulernen.

Exklusive Designmesse

Die Blickfang ist das größte Design Shopping Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie findet seit rund 30 Jahren im jährlichen Rhythmus an sechs europäischen Standorten statt. Jährlich beteiligen sich mehr als 650 Designerinnen und Designer aus den Bereichen Möbel, Produkte, Mode und Schmuck. Aber nicht jeder kann teilnehmen: Eine Fachjury wählt die Ausstellerinnen und Aussteller aus.

Öffnungszeiten & Tickets

Die Blickfang Designmesse startet am Freitag, 22. Oktober, von 14 bis 22 Uhr. Samstag ist die Messe von 11 bis 20 Uhr geöffnet, Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr.

Tageskarten kosten 12,50 Euro, Schüler*innen und Student*innen zahlen 10 Euro. Einzel-, Gruppen- und spezielle Foodbox-Tickets sind noch online im Vorverkauf erhältlich.

Blickfang-Gewinnspiel

Wer noch kein Ticket hat, aufgepasst: Wir verlosen 3×2 Freikarten für das Design- und Food-Event! Die Teilnahme ist ganz einfach: Einfach bis Donnerstag um 17 Uhr eine Email mit dem Betreff „Freikarten Blickfang“ an redaktion@kloenschnack.de schreiben. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden noch am Donnerstag benachrichtigt und können ihre Freikarten dann online freischalten. Viel Erfolg!