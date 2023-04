Wie der Name schon sagt, ist die offenen Bühne im Bürgerhaus Bornheide frei für alle Bühnenheldinnen und Helden. Die Veranstalter fassen es so zusammen: „Du singst oder rappst gern oder spielst ein Instrument? Du jonglierst, schreibst Texte oder erzählst Witze? Zeig es uns! Born on Stage eignet sich für verschiedenste Künste und es spielt keine Rolle, ob Du schon fortgeschritten bist oder gerade erst angefangen hast, geschweige denn wie alt Du bist.“ Es sind alle willkommen, etwas zu präsentieren und es macht nichts aus, wenn mal etwas nicht so klappt wie geplant, betonen die Organisatoren.

Weitere Informationen zu Born on Stage

Natürlich kannst man auch einfach nur zuschauen, denn jede Bühne braucht ein Publikum. Born on Stage findet am 21. April zum vorerst letzten Mal statt und wird über die Sommermonate von den Lagerfeuerkonzerten abgelöst. Der Eintritt ist kostenlos.

Die Anmeldung für Auftretende findet ab 19.30 Uhr vor Ort im Bürgersaal des Bürgerhaus Bornheide (rotes Haus) statt. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr. Eine Akustik-Gitarre und ein E-Piano gibt es vor Ort.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: 040-308542666 oder per Email unter: kultur@buergerhaus-bornheide.de.