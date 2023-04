DEVE überrascht mit Espresso-Konzert

Aufgewachsen ist DEVE in den Elbvororten und von hier aus erobert er sein Publikum mit einem Sound, der sich spielerisch zwischen den Welten Singer-Songwriter und elektronischen Beats bewegt. DEVE ist von Künstlern wie Air und Tame Impala und anderen Genregenossen inspiriert. Mal klingt French Pop, mal australischer Psychedelic Pop oder Jazz-Pop aus UK und Übersee durch.

Die Singles „Wasser“ und „Kreis“ wurden bereits aus dem Album ausgekoppelt. Wer sich die gelungene Mischung anhören möchte, hat nun eine einmalige Chance. Am morgigen Samstag, 15. April, gib DEVE ein Konzert im urigen Café Blackdelight in Ottensen. Der Künstler ist dort bestens bekannt und so kam es irgendwann zur Frage, warum man hier nicht mal die Töne aus der Konserve gegen Live-Klänge tauscht. Das Café bietet auch ansonsten gute „Vibes“, doch ein Club ist es nicht. Das tut der Sache aber keinen Abbruch. Es wird klein, aber Stark, wie ein Espresso. Morgen findet nun also das kuschelige Konzert statt, dass die musikbegeisterten Gastgeber so beschreiben: „Freund und Musiker DEVE spielt Euch aus seinem gerade erschienen Album 1983 vor, während wir eure Gläser mit Wein füllen.“

Das Album „1983“

Benannt nach seinem Geburtsjahr verarbeitet DEVE auf seinem Debüt-Album persönliche, autobiografische Themen und Erinnerungen an seine Kindheit. So beschreibt er in „Zuhause“ das Gefühl einer aufkommenden Reisemüdigkeit und das Vermissen des „eigenen Rudels“. Sogar Sound-Schnipsel von alten VHS-Kassetten mit Videomaterial aus DEVEs Kindheit fanden Eingang in die Produktion. In „Kleine Astronautin“ gibt DEVE einen Einblick in das Leben als Familienvater. Auch Themen wie frühkindliche Erinnerungen finden hier ihren musikalischen Weg, etwa im Lied „Wasser“ oder „Früher“. Letzteres dreht sich um das Grundvertrauen in die eigene Stärke. Die Stärke dieses Albums ist es, die Moderne mit den 80ern zu verbinden und alles wie eine schöne Erinnerung im Raum zu bewegen, so als würde man mit einem Walkman durch seine Kindheit gehen. Das Bild ist stimmig, denn das Album wurde nicht nur digital, sondern auch auf MC veröffentlicht.

Weitere Informationen

DEVE

15. April

Die Veranstaltung geht von 18.30 bis 23 Uhr

Im Café Blackdelight

Friedensallee 32

Ottensen

Link zum Flyer