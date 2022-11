Einladung für ehemalige Brautpaare ins Goßlerhaus

Es ist es endlich wieder so weit: Auf vielfachen Wunsch lädt das Hamburger Konservatorium ehemalige Brautpaare, die sich im Goßlerhaus das Ja-Wort gegeben haben, zu einem musikalischen Wiedersehen in der Villa ein. Das Treffen stand 2018 unter dem Motto „Man müsste noch mal 20 sein“ und fand großen Anklang. Damals ergriffen 50 Paare und Einzelpersonen die Gelegenheit und kehrten an den Ort ihrer Trauung zurück. Wer in diesem Jahr dabeisein möchte, muss nicht viel tun, außer sich zu beeilen.

Wiedersehen im Goßlerhaus

Beim Wiedersehen im herrschaftlichen Haus in Blankenese können die Gäste ein kleines Konzert und ein Glas Sekt genießen, sowie Erinnerungen im Trauzimmer aufleben lassen. Seit Jahrzehnten ist es möglich, sich im Goßlerhaus trauen zu lassen. Hierfür reisen Standesbeamte des Bezirks Altona extra an. Denn ansonsten ist die Villa einem anderen Zweck vorbehalten. Mittlerweile ist das die Ausbildung von Musikerinnen und Musikern durch das Hamburger Konservatorium.

Weitere Informationen

Die Veranstaltung findet am 4. Dezember statt. Es stehen drei Zeitfenster zur Verfügung – 11, 13 oder 15 Uhr.

Für die Anmeldungen kontaktieren Sie grub@hhkon.de oder 040-87087731.

Geben Sie zudem an, welches Zeitfenster Sie wahrnehmen möchten. Weitere Informationen finden Sie auch hier:

Flyer der Veranstaltung.