New Creation – die Tanzsprache des HipHop wird revolutioniert

Als Jugendlicher reiste Bruno Beltrão in den Vororten von Rio de Janeiro von Tanz-Battle zu Tanz-Battle. Schon als Teenager setzte er sich in den Kopf, die Tanzsprache des HipHop zu revolutionieren. Inzwischen ist er einer der gefragtesten Choreografen Brasiliens. Seit rund 20 Jahren tourt er mit seinen Projekten durch Europa. Zuletzt war er 2016 beim Festival Theater der Welt auf Kampnagel mit der Weltpremiere seiner vorigen Arbeit INOAH. Beltrão ist in den vergangenen Jahren immer weiter in seinem Ausdruck gewachsen und damit auch sein internationaler Ruf. Seine Aufführungen sind energiegeladene, virtuos getanzte Produktionen, geprägt von körperlicher Vehemenz und einem analytischen Verständnis von Musik und Raum. Jetzt kommt Beltrão mit New Creation zurück nach Kampnagel.

Mit den Techniken des zeitgenössischen Tanzes verschmolzen

Mit seiner Grupo de Rua hat er wie kein anderer das Vokabular des Urbanen – die Gesten, Bewegungen und Rituale von Streetdance, Breakdance und HipHop – mit den Techniken des zeitgenössischen Tanzes verschmolzen. Ausgebremst von der Pandemie und der politischen Situation in Brasilien präsentiert Beltrão endlich ein neues Stück. Zum erstem Mal erweitert er für diese Kreation sein bisher ausschließlich männliches Ensemble um Tänzerinnen.

Vom 5. – 8. Mai ist New Creation auf Kampnagel zu sehen. Weitere Informationen finden Sie hier: LINK