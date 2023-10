Laterne, Laterne

Gleich zwei Laternenläufe ziehen am Samstag, 28. Oktober, durch die Elbvororte. Los geht es um 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sülldorf-Iserbrook mit der gemütlichen Aufstellung. Abmarsch ist dann um 18.30 Uhr. Der Umzug endet auch wieder am Feuerwehrhaus, wo nach guter Tradition wieder Essen, Getränke und guter Schnack warten. Ganz ähnlich sieht es ein paar Stadtteile weiter aus.

Weiter geht es in Flottbek mit der 45-Minuten-Tour

Um 18 Uhr startet der zweite Laternenumzug des Tages am Flottbeker Markt. Die Tour dauert rund 45 Minuten und geht über eine geschmückte Route durch den Stadtteil. Er endet am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Groß Flottbek (FFF). Dort wartet dann eine „After-Laterne-Party“, wie die FFF mitteilt. Natürlich gibt es einen Spielmannszug, Essen und Getränke.

Weitere Informationen

Aufgrund der Wetterbedingungen kann es kurzfristig zu Änderungen kommen. Informieren Sie sich daher am Veranstaltungstag über die Medien und Socialmedia, ob die Umzüge wie geplant stattfinden. Sorgen Sie für warme Kleidung und achten Sie bei Laternen mit Kerzen darauf, dass sie sachgerecht behandelt werden. Das Bezahlen auf den Laternenfesten ist nur in Bar möglich.