Pflanzenbörse im Loki-Schmidt-Garten

In jeder Saison fallen in den Zuchtprogrammen des Botanischen Gartens überzählige Pflanzen an, die schlicht nicht mehr in die Beete und Töpfe passen. Viele Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, bei der Pflanzenbörse diese Blumen, Sträucher, Stauden und vieles mehr zu erwerben. Darunter sind zum Teil auch seltene Sorten und echte Raritäten, die außerhalb Botanischer Gärten nur schwer zu bekommen sind. So wird die alljährliche Pflanzenbörse des Loki-Schmidt-Gartens für Garten- und Pflanzenfreunde zur reinsten Schatzsuche.

Für das kulinarische Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Einige Infostände werden zudem über Naturschutzthemen und botanische Vereine informieren.

Zeit und Ort der Pflanzenbörse

Sonnabend, 17. Mai, 9 Uhr bis 14 Uhr

Veranstaltungsort ist der Betriebshof des Botanischen Gartens in Klein Flottbek. Zugang nur durch den Besuchereingang Ohnhorststraße. Der Eintritt ist frei