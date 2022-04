10. Privattheatertage – Vorverkauf startet

Vom 21. Juni bis 03. Juli 2022 werden zum zehnten Mal die bundesweiten PRIVATTHEATERTAGE in Hamburg ausgerichtet. Zwölf Inszenierungen von Privattheatern aus dem gesamten Bundesgebiet stehen auf dem Programm. Diese haben sich für den Wettbewerb mit ihren Produktionen beworben. Eine neunköpfige Jury hat diese Theater besucht und unter den vielen Bewerbungen die Produktionen für die Monica Bleibtreu Preise nominiert.

Vorverkauf für Privattheatertage startet morgen

Zum zehnjährigen Jubiläum melden die Organisatoren einen Bewerbungsrekord: insgesamt haben sich die Privattheater mit 119 Inszenierungen in den drei Kategorien „(Moderner) Klassiker“, „(Zeitgenössisches) Drama“ sowie „Komödie“ beworben – damit sind 26 Bewerbungen mehr eingegangen als im Vorjahr. Über 147 000 Kilometer hat die neunköpfige Expertenjury daraufhin zurückgelegt, um die zwölf besten Produktionen auszuwählen. Diese werden im Rahmen der 10. PRIVATTHEATERTAGE präsentiert. Der Vorverkauf startet bereits morgen.

Monica Bleibtreu Preise



Im Altonaer Theater startet das Festival. Den Abschluss bildet die Gala mit der Verleihung der Monica Bleibtreu Preise in den drei Kategorien am 03. Juli in den Hamburger Kammerspielen. In der Zwischenzeit wird jeden Abend an einer der acht Hamburger Spielstätten eine Inszenierung zu sehen sein. Neben den drei Preisen in den einzelnen Kategorien ist ein weiterer Preis ausgelobt: der Publikumspreis.

Zu den Nominierungen sagt Axel Schneider, Initiator der Privattheatertage: „Wir freuen uns über die Vielzahl der Bewerbungen und die positive Botschaft, die mit ihr ein-hergeht. Die Privattheater signalisieren einen starken Willen, präsent zu sein und zu spielen. Vor dem Hintergrund der letzten, durch Theater-Pausen geprägten Jahre, ist es uns ein großes Anliegen, mit den PRIVATTHEATERTAGEN die Vielfalt der bundesdeutschen Privattheaterszene sichtbar zu machen.“

Weitere Informationen zum Programm und den Tickets finden Sie unter: privattheatertage.de.