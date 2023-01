Seglergottesdienst in Blankenese

Nicht umsonst gibt es in so vielen norddeutschen Kirchen Schiffsmodelle. Auch in der Geschichte der Blankeneser Kirche gab es über Jahrzehnte hinweg viele Verbindungen zur Seefahrt. In diesem Bewusstsein will man hier einen Seglergottesdienst einführen.

Gemeinsam mit Pastor Klaus Pöhls möchte der Blankeneser Segel-Club (BSC) vor dem Saisonbeginn einen Seglergottesdienst ins Leben rufen. Jeweils zum Jahresbeginn sollen Folgeveranstaltungen stattfinden und Segelnden ein Augenblick des Bedachts unter Gleichgesinnten verschaffen.

Die Gedanken gehen mit auf See

Entstanden ist die Idee während der Planungen für das 125-jährige Jubiläum des Blankeneser Segel-Clubs e.V. Die Organisatoren betonen, es gehe keineswegs nur um BSC Mitglieder, sondern um alle Seglerinnen und Segler, egal woher. Im Rahmen eines Gottesdienstes werde man die Andacht auf die Belange des Segelsports ausrichten. Das ganze wolle man um Hinweisen zu wichtigen Aspekten anreichern, die auf See und an Land auftreten können. „Die Teilnehmenden können und diese Gedanken dann mit auf See zu nehmen“, so die Organisatoren.

Weitere Informationen zum Seglergottesdienst

Sonntag, 29. Januar 2023

10 Uhr

Blankeneser Kirche

Mühlenberger Weg 64a

22587 Hamburg