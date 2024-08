Straßenfest Blankenese – Bald ist es so weit

Am 31. August wird in Blankenese ordentlich gefeiert: 90 Stände von Schulen, Vereinen und Firmen locken beim Straßenfest mit einem bunten Angebot wie dem reichhaltigen Kinderprogramm, der „Feuerwehr zum Anfassen“, Foodtrucks, Sportvorführungen und vielem mehr. Schnacken, probieren, basteln, informieren, zugucken, spielen, schmausen und sein Glück versuchen – für jeden ist etwas dabei. Die Stände ziehen sich von der Blankeneser Landstraße und dem Erik-Blumenfeld-Platz entlang der Bahnhofstraße bis in die Elbchaussee hinein.

Zwischen der Au­guste-Baur-Straße und Am Kiekeberg können die Besucherinnen und Besucher sogar auf der Straße schlendern, die dort für den Autoverkehr gesperrt wird. Hier steht auch wieder die Bühne, auf der es ab 11 Uhr mit der Begrüßung und gleich im Anschluss mit dem ersten Konzert von Katharina Apostolidis losgeht. Es folgen die Musikschule Blankenese und „Blankenese singt“.

Das musikalische Programm

Um 13 Uhr ist dann Denis Durant mit seiner unnachahmlichen Stimme zu hören – mittlerweile bereits eine Institution des Straßenfestes. Anke Scheer, der singende Engel von Lokstedt, beschließt gemeinsam mit Fontaine Burnett um 18.30 Uhr das musikalische Programm. Die Blankenese Interessen-Gemeinschaft (BIG), der Verein der Geschäftsleute im Ort, hat das Straßenfest zum ersten Mal 2014 veranstaltet. Das Fest verkörpert perfekt die Ziele des Vereins: Den Austausch und Zusammenhalt der Geschäftsleute zu fördern und gemeinsam den Ort für Blankeneser und Besucher attraktiv zu erhalten. Vorstand Oliver Diezmann sagt hierzu: „Wir freuen uns auf einen abwechslungsreichen Tag mit vielen Besuchern aus den Elbvororten und auswärts.“

Anreise und Parkplätze

Noch ein wichtiger Verkehrshinweis: Es gibt am 31. August deutlich weniger Parkmöglichkeiten als sonst. Besucherinnen und Besucher sollten daher ohne Auto anreisen. Das Fest ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Aktuelle Informationen zum Straßenfest und der Blankenese Interessen-Gemeinschaft e. V. finden Sie unter www.blankenese-ig.de.

Treffen Sie den Klönschnack

Ihren Hamburger Klönschnack finden sie beim Straßenfest in der Blankeneser Bahnhofstraße, zwischen Am Kiekeberg und der Osterleystraße (Stand 56). Im Gepäck haben wir wieder unser Gewinnspiel mit vielen attraktiven Preisen. Als Hauptgewinn lockt der Eintritt für zwei Personen zum exklusiven Blankeneser Neujahrsempfang. Auch einer der begehrten Pfahlewer ist mit an Bord.

Gerne möchten wir auch hören, was Ihnen an Ihrem Hamburger Klönschnack gefällt oder wo noch Luft nach oben ist. Hierzu haben sie beim Straßenfest Gelegenheit, bei einem Gespräch mit Chefredakteur Klaus Schümann. Halten Sie doch einfach schon mal Themen bereit, die Sie gerne mal im Klönschnack lesen möchten. Wir freuen uns auf Sie.

Zeit und Ort

Samstag, 31. August

Blankeneser Bahnhofstraße und Umgebung

Links

Mehr über das Programm finden Sie hier.

Hier finden Sie eine Liste der Stände mit Karte.