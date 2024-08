Straßenfest Blankenese – Kleine Planänderung

Das Straßenfest in Blankenese soll auch in diesem Jahr wieder die Elbvororte zusammenbringen. Dabei wollen die Organisatoren die Kulturtrommel rühren. Doch manchmal ist das nicht so einfach. Kurzfristig mussten zwei Programmpunkte unbesetzt werden. Um 12.30 Uhr stand ursprünglich „Blankenese singt“ auf dem Programm. Stattdessen begrüßt das Straßenfest eine Institution auf der Bühne: Die Companie des Ballettstudios Blankenese zeigt seine großen kleinen Stars. Die Schülerinnen verschiedener Jahrgänge zeigen hier ihr Ballettkönnen. Es darf fleißig Beifall geklatscht werden.

Die Überraschungsstars

Eine weitere Neuerung im Programm steht um 15 Uhr an. Anstelle des Jazzensembles Neue Fauna treten Lisa Tilicke und Volkan Baydar auf. Letzterer ist bekannt durch seinen Part im Erfolgsduo Orange Blue. Die beiden Musiker, die nicht nur auf der Bühne ein Paar sind, geben einige ihrer Hits zum Besten.

Zeit und Ort

Samstag, 31. August

Blankeneser Bahnhofstraße und Umgebung

Links

Hier finden Sie eine Liste der Stände mit Karte.