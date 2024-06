Wedel: Bekstraßenfest feiert die Gemeinschaft

Das Bekstraßenfest wird von den fünf benachbarten Einrichtungen organisiert. Diese sind das Kinder- und Jugendzentrum (KiJuZ), das Wespi-Spielmobil, die städtische Schulkinderbetreuung (SKB), die AWO-Kita „Renate Palm“, der Lebenshilfe Kita und dem Wedeler TSV. Gemeinsam bieten die sozialen Einrichtungen und Vereine viele Aktionen an. Die Verantwortlichen wollen bewusst „die Gemeinschaft feiern“ und damit das friedliche Miteinander. Neben den Organisatoren sind noch weitere örtliche Institutionen vertreten und stemmen gemeinsam ein buntes Programm für Groß und Klein.

Ausblick auf das Bekstraßenfest

Erstmals dabei als neue Leiterin des KiJuZ ist Jülide Harder. Sie gibt einen kleinen Ausblick auf das Bekstraßenfest: „Natürlich ist die Mitmach-Olympiade wieder mit vielen Stationen dabei. Dazu gibt es Auftritte, Snacks und Getränke. Die Feuerwehr unterstützt uns auch wieder mit einer Station und natürlich sammeln wir wieder Spenden für soziale Zwecke in Wedel. In diesem Jahr legen wir in Absprache mit den anderen Anliegern besonderen Wert auf eine klare Absperrung der Feierzone, damit alle an diesem Tag ein gutes Gefühl haben.“

Zeit und Ort

Sa., 22. Juni

12 bis 16 Uhr

Bekstraße, Wedel