Amphibienwanderung am Jenischpark: Freiwillige gesucht

Zum Frühjahrsanfang ist es wieder soweit: Im März beginnt die Zeit der Amphibienwanderung. Und je nach Wetterlage erstreckt sie sich bis in den April. Das Bezirksamt Altona und der NABU Altona suchen daher für den Bereich des Amphibienzauns am Jenischpark noch Freiwillige Helferinnen und Helfer. Ein erster Info-Termin findet bereits kommende Woche statt.

Amphibienwanderung im Jenischpark

Der Jenischpark in Othmarschen wird durch die Holztwiete vom Reemtsma Park getrennt, wo sich das Laichgewässer verschiedener Amphibienarten wie Erdkröten, Grasfrösche und einiger Molche befindet. Bereits seit mehreren Jahren betreut der NABU Altona den Amphibienzaun, der sich auf der Seite des Jenischparks befindet. Für die Amphibienwanderung 2024 von voraussichtlich März bis April werden nun noch Freiwillige gesucht, die dabei helfen, die kleinen Amphibien sicher auf die andere Straßenseite zu geleiten.

Der Zaun sollte idealerweise 2-mal täglich abgegangen und die Amphibien anschließend über die Straße getragen werden. Die Begehung sollte jeweils so früh und so spät wie möglich stattfinden. Optimalerweise morgens bis 10 Uhr und abends gegen 22 oder 23 Uhr. Der Zeitaufwand je Begehung beträgt etwa 30 bis 90 Minuten. Es sind aber auch ausdrücklich Helfende gesucht, die womöglich nicht alle Zeiten abdecken oder sich nicht täglich auf den Weg machen können. Jeder einzelne Einsatz ist gerne gesehen!

Anmeldung für Helfende

Interessierte sind aufgerufen, sich ab sofort bei der NABU Gruppe Altona per Mail an altona@nabu-hamburg.de zu melden. Am Samstag, 10. Februar, um 11 Uhr wird es vor Ort einen Einweisungstermin für alle Freiwilligen geben. Eine vorherige Anmeldung per Mail ist notwendig.