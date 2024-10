Baumfällsaison startet

Nach dem Sommerfällverbot aus Artenschutzgründen (Bundesnaturschutzgesetz §39) darf man vom 1. Oktober bis zum 28. Februar des Folgejahres wieder Bäume fällen. Aber Achtung: Alle Bäume auf Privatgrundstücken in Hamburg mit einem Stammumfang von mindestens 80 cm in 1,30 m Stammhöhe und alle Hecken ab 80 cm Höhe sind durch die Hamburger Baumschutzverordnung geschützt. Um diese fällen zu dürfen, benötigt man eine Fällgenehmigung. Eine solche stellt das zuständige Bezirksamt aus. Hier finden Sie den entsprechenden Link.

Wenn Bezirke Bäume auf städtischem Grund fällen

Die Bezirke veröffentlichen ihre Fälllisten für Straßen- und Parkbäume über die Ausschüsse der Bezirksversammlung. Die Gründe für Fällungen im öffentlichen Raum sind so für alle einsehbar. Häufigster Grund für eine Baumfällung auf öffentlichem Gelände, also an Wegen, in Parks oder in Grünanlagen, ist eine Gefährdung der Wegesicherheit. Die tritt zum Beispiel ein, wenn ein Baum durch Krankheit morsch ist oder ein Sturm entsprechenden Schaden hinterließ.

Checkliste zum Baumschutz

Jedes Jahr erreichen den NABU Hamburg zahlreiche Fragen und Hinweise aus der Bevölkerung zu Baumfällungen in ganz Hamburg, vor allem während der Fäll-Saison. Deshalb informiert der Verband mit einer Checkliste zum Baumschutz über Hintergründe und Handlungsmöglichkeiten, wenn jemand eine unrechtmäßige Baumfällung vermutet. Die Liste, die unter www.NABU-Hamburg.de/checkliste heruntergeladen werden kann, bietet Hilfestellung, wenn ein solcher Fall vorliegt. Die NABU-Stadtteilgruppe Eimsbüttel hat zudem die „Hallo Baum“-App entwickelt. Mit dieser können Straßenbäume in der eigenen Nachbarschaft entdeckt werden. Die App kann finden Sie unter: https://hallobaum.de.

Erhalten, statt fällen

Mehrere tausend Bäume und wertvolles Stadtgrün gehen jedes Jahr während der Baumfällsaison verloren. Der überwiegende Anteil steht auf privaten Flächen. Aber auch im öffentlichen Raum werden Bäume an Straßen, in Parks und Grünanlagen gefällt. Der NABU Hamburg startet zum Beginn der Baumfällsaison daher einen Appell: „Wir können es uns vor dem Hintergrund des Klimawandels und im Sinne des Stadtklimas nicht mehr leisten, Bäume durch Bauvorhaben zu verlieren.“ Bäume müssten daher von Anfang Teil jedes Vorhabens sein. Notfalls müsse man um sie „herum planen“, so Malte Siegert, 1.Vorsitzender NABU Hamburg. Auch bei Bauvorhaben auf privatem Grund könnten durch umsichtige Planung jedes Jahr viele Bäume erhalten bleiben, meint die Umweltorganisation.