Bezirksamt tappt im Dunkeln

Es gibt immer weniger Orte in Ballungsräumen, die richtig dunkel sind. Weil das ein Problem ist, sucht das Bezirksamt Altona nun nach Lösungen. In dem Zusammengang gibt es bald Erkundungstouren durch das Wildgehege Klövensteen – in der Dunkelheit.

Bei den Nightwalks können Interessierte im Klövensteen die letzten dunklen Orte erkunden und nachtaktive Tiere beobachten. // Foto: Ulrike Brandi Licht